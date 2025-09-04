भरधाव कार ओव्हरटेक करताना मागून ट्रकला धडकली, ५ जणांचा मृत्यू; कटरने कापून मृतदेह काढले बाहेर

भरधाव ग्रँड विटारा कारने ट्रकला मागून धडक दिल्यानं पाच व्यावसायिकांचा जागीच मृत्यू झाला. हा अपघात इतका भीषण होता की कारचा चुराडा झाला होता. तर गाडीत अडकलेले मृतदेह कटरने पत्रा कापून बाहेर काढावे लागले. बिहारच्या पटना-गया-डोभी चौपदरी महामार्गावर ही दुर्घटना घडली. बुधवारी मध्यरात्री एक वाजण्याच्या सुमारास परसा बाजार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सुईया वळणावर हा अपघात झाला..अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये राजेश कुमार, संजय कुमार सिन्हा, कमल किशोर, प्रकाश चौरसिया, सुनील कुमार यांचा समावेश आहे. पाचही जण कीटनकनाशक आणि कृषी संबंधित उत्पादनांचा व्यवसाय करत होते. ग्रँड विटारा कारने ते जात असताना हा अपघात झाला..दरड कोसळली, रस्त्याने चालत जाणाऱ्याला धडकला भला मोठा दगड; थरकाप उडवणारा VIDEO VIRAL.कारचा वेग इतका होता की ट्रकला धडक होताच मोठा आवाज झाला. अपघातात कारचा चक्काचूर झाला होता. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. धडकेनंतर कार ट्रकमध्ये अडकलं होतं. कटर आणि क्रेनच्या मदतीने कारमधील लोकांना बाहेर काढण्यात आलं..पटना-गया-डोभी चौपदरी मार्गावर भीषण अपघातानंतर पाचही व्यावसायिकांचे मृतदेह गाडीतच अडकून होते. घटनास्थळावरचं दृश्य थरकाप उडवणारं होतं. कारमधील मृतदेह बाहेर काढले तेव्हा ते छिन्नविछिन्न अवस्थेत होते. रात्री उशिरा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले..पोलिसांनी मृतांच्या मोबाईल आणि कागदपत्रांवरून त्यांच्या कुटुंबियांशी संपर्क साधला. अपघाताची माहिती कुटुंबियांना देण्यात आली. राजेश कुमार यांच्या भावाने सांगितले की, सर्वजण फतुहाला गेले होते. तिथून परत पटनाला येत होते. अपघातानंतर एका मृतदेहाजवळ पडलेल्या फोनवर कॉल आल्यानंतर एकाशी संपर्क झाला होता. त्यावरून इतरांची ओळख पटवण्यास मदत झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.