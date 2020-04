महिनाभरानंतर शिवराजसिंह चौहान सरकारमध्ये मंत्रिमंडळ स्थापन; ५ मंत्र्यांची शपथ

भोपाळ : मध्य प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाने सरकार स्थापन केल्यानंतर तब्बल एक महिन्यानंतर मंत्रिमंडळ स्थापन केले आहे. आज (ता. २१) ०५ मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. शिवराजसिंह चौहान सरकारच्या मंत्रिमंडळात नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह, तुलसी सिलावत आणि गोविंदसिंग राजपूत यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप आज (ता. २१) दुपारी १२ वाजता राजभवनात झालेल्या शपथविधी सोहळ्यात ०५ मंत्र्यांनी शपथ घेतली. राज्यपाल लालजी टंडन यांनी राजभवन इथे झालेल्या साध्या सोहळ्यात शिवराज कॅबिनेटच्या मंत्र्यांना शपथ दिली. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर २३ मार्च रोजी राजभवनात शिवराजसिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. यासह, ते कोरोनामुळे उद्भवणार्‍या परिस्थितीशी सतत संघर्ष करीत आहेत. Madhya Pradesh: BJP leaders Narottam Mishra, Kamal Patel, Meena Singh, Tulsi Silawat and Govind Singh Rajput took oath as ministers, at the state cabinet expansion ceremony in Bhopal today. pic.twitter.com/RBEJk449Bk — ANI (@ANI) April 21, 2020 आतापर्यंत मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे राज्यातील सत्तेत एकटे होते. पण, आज अखेर इतर मंत्र्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. कार्यक्रमादरम्यान कोरोनामुळे सामाजिक अंतर आणि इतर खबरदारीच्या उपायांची काळजी घेतली गेली होती. दरम्यान, डिसेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुका १५ वर्षानंतर कॉंग्रेसची सत्ता आली, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना एका महिन्यापूर्वी २० मार्च रोजी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या बंडखोरीमुळे राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर २३ मार्च रोजी चौहान यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. राज्य विधानसभेच्या २३० सभासदांची संख्या (जास्तीत जास्त 15 टक्के) गृहीत धरून, मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह जास्तीत जास्त 35 सदस्य असू शकतात, ज्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांचादेखील समावेश आहे.

