Uttar Pradesh | उत्तर प्रदेशमध्ये भीषण अपघात, कारमधील पाच जण जागीच ठार

लखनऊ : उत्तर प्रदेशमधील (Uttar Pradesh) इटावात झालेल्या भीषण अपघातात कारमधील पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. ही दुर्घटना आज बुधवारी (ता.नऊ) घडली आहे. या घटनेविषयी पोलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह यांनी सांगितले, की ट्रक सैफाईहून इटावाच्या दिशेन जात होता. या दरम्यान समोरु येणाऱ्या एका कारला ट्रकने धडक दिली. या अपघातात कारमधील पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला. (Five People Died In Accident In Uttar Pradesh)

जखमी ट्रकचालकाला दवाखान्यात दाखल करण्यात आले असून त्याच्यावर उपचार सुरु आहेत.