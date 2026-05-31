मुलीला वाचवायला ५ जणांनी नदीत उड्या मारल्या, पाचही जण बुडाले, मुलगी वाचली

नदीत बुडणाऱ्या मुलीला वाचवण्यासाठी पाच जणांनी उड्या मारल्या. पण पाचही जणांचा बुडून मृत्यू झाला. तर मुलगी सुखरुप वाचली आहे. आंध्र प्रदेशातील कुर्नुल जिल्ह्यात शनिवारी सायंकाळी ही घटना घडली. तुंगभद्रा नदीत ती पाय घसरून पडली होती. नदीत मुलगी बुडत असल्याचं समजताच नदीकिनारी असलेल्या लोकांमध्ये गोंधळ उडाला. त्यावेळी मुलीचा जीव वाचवण्यासाठी नदी काठच्या काही लोकांनी उड्या मारल्या. तिला वाचवायला ५ जण नदीत गेले पण ते पाचही जण बुडाले. Five People Missing in Tungabhadra River While Saving Teenage Girl.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, शनिवारी सायंकाळी साडे चार वाजण्याच्या सुमारास मंत्रालयम परिसरात तुंगभद्रा नदीच्या किनारी एक मुलगी पाय धुवायला गेली होती. त्यावेळी पाय घसरून नदीत पडली. मुलगी नदीत पडल्यानंतर पाण्याच्या प्रवाहासोबत ती वाहून जात होती. तसंच पाण्यात बुडायला लागली होती..दरम्यान, बचावपथक नदी किनारी पोहोचले. त्यांनी मुलीला नदीतून सुखरूप बाहेर काढलं. पण मुलीला वाचवायला उड्या मारलेले पाच जण नदीच्या वेगवान प्रवाहात अडकले आणि बुडाले. ते बुडाल्याचं माहिती होताच घटनास्थळी त्यांच्या नातेवाईकांनी आक्रोश केला..मुलीचा जीव वाचला पण पाच जण बुडाल्याच्या घटनेनं त्यांच्या कुटुंबियांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला. पोलिसांनी सांगितले की, पाचही जण आजूबाजूच्या गावातले होते. स्थानिक पोलीस आणि प्रशासकीय टीम घटनास्थळी दाखल झालीय. नदीत शोधमोहिम सुरू आहे..मुलगी नदी किनारी पाय धुवायला गेल्यावर पाण्यात पडली होती. तिला वाचवण्याच्या प्रयत्नात पाच जण बुडाले. सध्या या प्रकरणाची चौकशी पोलीस करत आहेत. नदीची पाणी पातळी जास्त असल्यानं आणि प्रवाह वेगवान असल्यानं नागरिकांना प्रशासनाने काळजी घेण्याचं आवाहन केलंय.