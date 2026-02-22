ट्रकची पोलिसांच्या गाडीला धडक, ५ जणांचा मृत्यू; तिघांची प्रकृती गंभीर

ओडिशात भरधाव ट्रकने पोलिसांच्या बोलेरो गाडीला धडक दिल्यानं भीषण अपघात झालाय. या अपघातात पाच पोलिसांचा जागीच मृत्यू झाला असून तिघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात इतका भीषण होता की पोलिसांच्या गाडीचा चक्काचूर झाला आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार झारसुगुडा पोलीस ठाण्याजवळच पहाटे हा अपघात झाला..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, बोलेरो गाडीतून पोलीस ड्युटीसाठी जात होते. त्यावेळी विरुद्ध दिशेने भरधाव वेगात आलेल्या ट्रकने गाडीला समोरून धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की बोलेरोचा चुराडा झाला आहे. त्यात असलेल्या पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला..काम देतो, ११ लाख दे! भाजप आमदाराची कंत्राटदाराकडे मागणी, ५ लाखांवर तडजोड; लाच घेताना अटक.अपघातात मृत्यू झालेल्यांमध्ये ड्रील सब इन्स्पेक्टर निरंजन कुजूर, एपीआर कर्मचारी काशीराम भोईर, देवदत्त सा, एपीआर हवलदार लिंगराज धुरुआ आणि होमगार्ड भक्तबंधु मिर्धा यांचा समावेश आहे. तर तिघे जण जखमी झाले असून त्यात दोन एपीआर कर्मचारी आणि एका सार्जंटचा समावेश आहे..अपघातानंतर स्थानिकांनी जखमींना बाहेर काढलं. जखमी असलेल्यांना रुग्णालयात दाखल केलं. तिघांची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांच्यावर तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले..पोलिसांनी ट्रक चालकाला ताब्यात घेतलं असून त्याची चौकशी केली जात आहे. पहाटेच्या वेळी झालेला अपघात कशामुळे झाला? तांत्रिक कारणामुळे अपघात झाला की चालकाला डुलकी लागल्यानं झाला? हे तपासानंतरच उघड होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.