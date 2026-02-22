देश

ट्रकची पोलिसांच्या गाडीला धडक, ५ जणांचा मृत्यू; तिघांची प्रकृती गंभीर

Truck and police Vehicle Accident : ओडीशात पोलिसांच्या बोलेरो कारला ट्रकने धडक दिल्यानं भीषण अपघात झालाय. या अपघातात ५ पोलिसांचा जागीच मृत्यू झाला असून तिघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
Deadly Road Accident in Odisha Claims Lives of Five Police Officers

Esakal

सूरज यादव
Updated on

ओडिशात भरधाव ट्रकने पोलिसांच्या बोलेरो गाडीला धडक दिल्यानं भीषण अपघात झालाय. या अपघातात पाच पोलिसांचा जागीच मृत्यू झाला असून तिघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात इतका भीषण होता की पोलिसांच्या गाडीचा चक्काचूर झाला आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार झारसुगुडा पोलीस ठाण्याजवळच पहाटे हा अपघात झाला.

