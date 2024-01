Ram Temple: जमिनीवर झोपतात, फक्त नारळपाणी पितात; 11 दिवसांच्या अनुष्ठानासाठी PM मोदींचे कठोर व्रत

नवी दिल्ली- २२ जानेवारी रोजी अयोध्येतील राम मंदिराचे उद्घाटन होणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते राम लल्लाची प्रतिष्ठापणा करण्यात येणार आहे. सोहळा भव्य होईल अशाप्रकारची तयारी सुरु झाली आहे. सोहळ्यानिमित्त पंतप्रधान मोदी यांनी अकरा दिवसांचे व्रत ठेवलं आहे. यादिवशी मोदी जमिनीवर झोपत आहेत. अन्न-पाण्याला हात लावत नाहीयेत. दिवसभर फक्त ते नारळाच्या पाण्यावर राहत आहेत. (For PM sleeping on floor coconut water only diet in Ram temple event ritual)

पंतप्रधान मोदी यांनी १२ जानेवारीपासून व्रत सुरु केलं आहे. मोदी म्हणाले होते की, देवाने मला सर्व भारतीयांचा प्रतिनिधी म्हणून प्राण प्रतिष्ठेसाठी निवडलं आहे. ही गोष्ट लक्षात घेत मी ११ दिवसांचे अनुष्ठान करणार आहे. या अनुष्ठानासाठी मोदी यांनी ११ दिवसांचे व्रत ठेवलं आहे. इंडिया टूडेने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे.