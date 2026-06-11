Forced Conversion: शाहिदा व्हिडीओ काढत होती, नवरा अत्याचार करत होता.. धर्मांतरासाठी भयानक कृत्य!

Conversion Conspiracy: महिलेचं धर्मांतरण करण्यासाठी एका मुस्लिम दाम्पत्याने केलेलं घृणास्पद कृत्य समोर आलं आहे. हा प्रकार एवढा भीषण होता की संपूर्ण राज्य हादरुन गेलंय. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेतलं आहे. बिहारच्या कैमूरमध्ये हा प्रकार घडल्याचं उघड झालं आहे. .कैमूरमधील रामगड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत धर्मांतरासाठी एक कट रचण्यात आलेला होता. सध्या संपूर्ण परिसरात या घटनेची तीव्र चर्चा सुरू आहे. एका महिलेला गुंगीचे औषध देऊन तिच्यावर अत्याचार करण्यात आल्याचा आरोप असून, धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपीची पत्नी स्वतः या संपूर्ण कृत्याचा व्हिडिओ बनवत होती..Loneliest Country: धक्कादायक रिपोर्ट! कुटुंबासोबत राहूनही एकटेपणा का? जागतिक सर्वेक्षणात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर.पीडित महिलेने दिलेल्या माहितीनुसार, व्हिडिओ काढून तिला धर्मांतरणासाठी ब्लॅकमेल करण्यात येत होतं.. तिच्यावर धर्म परिवर्तनासाठी सातत्याने दबाव टाकण्यात आला. मुख्य आरोपी एकराम अन्सारी याने तिला गुंगीचे औषध दिले होते, त्यामुळे ती बेशुद्ध झाली..पीडितेच्या बेशुद्धावस्थेचा गैरफायदा घेऊन आरोपीने तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार केले. यादरम्यान आरोपीची पत्नी शाहिदा बेगम तिथेच हजर होती आणि तिने आपल्या मोबाईल फोनमध्ये या संपूर्ण घटनेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले. यानंतर या दाम्पत्याने त्या व्हिडिओचा वापर महिलेला ब्लॅकमेल करण्यासाठी सुरु केला. जर तिने त्यांचे ऐकले नाही आणि धर्म परिवर्तन केले नाही, तर हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला जाईल, अशी धमकी तिला देण्यात आली..Mango Export: भारतीय आंब्यावर बंदी? अखेर नेपाळ सरकारने मौन सोडलं; अफवा फेटाळत कृषी मंत्रालयानं सगळंच सांगितलं!.पीडितेची तक्रार, दाम्पत्याला अटकमहिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तात्काळ या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. गुन्ह्यात पती-पत्नी दोघांचाही सक्रिय सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले. महिलेला गुंगीचे औषध देणे, अत्याचार करणे आणि व्हिडिओद्वारे ब्लॅकमेल करणे या सर्व आरोपांची शहानिशा केल्यानंतर, कारवाई करत आरोपी दाम्पत्याला अटक करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.