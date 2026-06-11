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Forced Conversion: शाहिदा व्हिडीओ काढत होती, नवरा अत्याचार करत होता.. धर्मांतरासाठी भयानक कृत्य!

Horrific Forced Conversion and Extortion Plot Exposed in Bihar: एका महिलेला गुंगीचे औषध देऊन तिच्यावर अत्याचार करण्यात आल्याचा आरोप असून, धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपीची पत्नी स्वतः या संपूर्ण कृत्याचा व्हिडिओ बनवत होती.
woman alleges forced religious conversion

forced conversion case in India

esakal

संतोष कानडे
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Conversion Conspiracy: महिलेचं धर्मांतरण करण्यासाठी एका मुस्लिम दाम्पत्याने केलेलं घृणास्पद कृत्य समोर आलं आहे. हा प्रकार एवढा भीषण होता की संपूर्ण राज्य हादरुन गेलंय. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेतलं आहे. बिहारच्या कैमूरमध्ये हा प्रकार घडल्याचं उघड झालं आहे.

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