भारतात Foreign Funding? दोन परदेशी कंपन्या EDच्या रडारवर, 14 कोटींचा निधी संशयाच्या भोवऱ्यात

भारताच्या अंतर्गत घडामोडींमध्ये कथित हस्तक्षेप आणि संशयास्पद परदेशी आर्थिक व्यवहारांप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दोन परदेशी संस्थांविरोधात तपास सुरू केला आहे. भारताशी संबंधित एका ब्रिटिश कंपनीच्या खात्यात फेब्रुवारी ते मार्च 2026 दरम्यान 10 लाख डॉलर (सुमारे ₹9.41 कोटी) जमा झाल्याचे तपासात समोर आले आहे. याशिवाय कॅनडातील एका संस्थेकडूनही त्याच कंपनीला 5 लाख डॉलर (सुमारे ₹4.71 कोटी) पाठवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या दोन्ही व्यवहारांची एकूण रक्कम 15 लाख डॉलर (सुमारे ₹14.12 कोटी) आहे..ED च्या प्राथमिक तपासानुसार, जर्मनीतील Dr Matthias Karl Vogt Trust हा 10 लाख डॉलरच्या निधीचा मूळ स्रोत असल्याचे समोर आले आहे. हा निधी थेट भारतात न पाठवता जर्मनी, दुबई, लिथुआनिया, कॅनडा, सेंट किट्स अँड नेव्हिस आणि ब्रिटनमधील विविध संस्थांच्या माध्यमातून वळवण्यात आल्याचा संशय आहे.तपासाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, जर्मनीतील या ट्रस्टने सुरुवातीला लिथुआनियातील XBase Digital UAB या संस्थेकडे पैसे पाठवले. जर्मन कायद्यांना बगल देण्यासाठी हा मार्ग वापरण्यात आल्याचा संशय आहे..Lawrence Bishnoi: लॉरेन्स बिश्नोई टोळीला मोठा दणका! रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणातील सूत्रधार गँगस्टर हॅरी बॉक्सरला अमेरिकेत बेड्या.या प्रकरणाच्या प्राथमिक तपासात ED ला डॉ. मॅथियास व्होग्ट यांचे एक पत्र मिळाले आहे. या पत्रावर तारीख नसून त्यामध्ये संबंधित रक्कम डिजिटल चलनाच्या स्वरूपात दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.तपास यंत्रणेला मिळालेल्या गुप्तचर माहितीनुसार, या डिजिटल मालमत्तेचा संबंध हवाला व्यवहारांशी असण्याची शक्यता आहे. दुबईमार्गे लिथुआनियातील संस्थेकडे आणि त्यानंतर ब्रिटनमध्ये हा निधी पाठवण्यात आल्याचा संशय आहे..फेब्रुवारी ते मार्च 2026 दरम्यान ब्रिटनमधील संबंधित कंपनीच्या Airwallex (UK) Ltd खात्यात 10 लाख डॉलर (सुमारे ₹9.41 कोटी) जमा झाले. अनेक आर्थिक व्यवहार आणि मध्यस्थ संस्थांमधून फिरवल्यानंतर हा निधी सेंट किट्स अँड नेव्हिस येथे नोंदणीकृत TCC Digital Markets Ltd या कंपनीकडून 'ग्रँट' म्हणजेच अनुदान म्हणून पाठवण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे.हा निधी दोन टप्प्यांत ब्रिटिश कंपनीकडे पाठवण्यात आला. पहिल्या व्यवहारात 67,006 ब्रिटिश पौंड, तर दुसऱ्या व्यवहारात 71,746 ब्रिटिश पौंड हस्तांतरित करण्यात आले. त्यानंतर हा पैसा भारतातील अंतिम लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्याचा संशय आहे..YouTube Tutorials Fake Currency Racket : यूट्यूबवरील व्हिडिओ पाहून छापल्या चक्क ६.७८ कोटींच्या बनावट नोटा! नंतर स्वतःच 'पोलीस' बनून लोकांना लुटलं; धक्कादायक प्रकार उघडकीस.या प्रकरणात ED ला आणखी एक संशयास्पद व्यवहार आढळला आहे. कॅनडामध्ये नोंदणीकृत ZBase Digital Inc या कंपनीने फेब्रुवारी 2026 मध्ये त्याच ब्रिटिश कंपनीच्या Airwallex खात्यात 5 लाख डॉलर (सुमारे ₹4.71 कोटी) पाठवल्याची माहिती समोर आली आहे.भारतीय तपास यंत्रणा सध्या Airwallex कडून या व्यवहारांची माहिती पडताळून घेत आहेत. या दोन्ही व्यवहारांचा भारतातील अंतिम लाभार्थ्यांशी काय संबंध आहे आणि निधीचा वापर नेमका कोणत्या कारणासाठी करण्यात आला, याचा ED तपास करत आहे..सेंट किट्स अँड नेव्हिस या कॅरिबियन बेटांवरील देशाला करसवलती आणि आर्थिक व्यवहारांमधील गोपनीयतेमुळे कर आश्रयस्थान म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे या देशात नोंदणीकृत कंपन्यांचा वापर करून निधीचा मूळ स्रोत लपवण्याचा प्रयत्न झाला का, याचाही तपास यंत्रणा करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.