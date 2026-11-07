देश

भारतात Foreign Funding? दोन परदेशी कंपन्या EDच्या रडारवर, 14 कोटींचा निधी संशयाच्या भोवऱ्यात

जर्मनी, दुबई, लिथुआनिया, कॅनडा आणि ब्रिटनमार्गे भारतात निधी पाठवल्याचा संशय; 15 लाख डॉलर (सुमारे ₹14.12 कोटी) व्यवहारांची चौकशी सुरू; भारताच्या अंतर्गत घडामोडींमध्ये हस्तक्षेप आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांप्रकरणी ED ने तपास सुरू केला आहे
Foreign Funding Under ED Scanner: Two Overseas Firms Suspected in ₹14 Crore Money Trail

Foreign Funding Under ED Scanner: Two Overseas Firms Suspected in ₹14 Crore Money Trail

esakal

Ankur Nikam
Updated on

भारताच्या अंतर्गत घडामोडींमध्ये कथित हस्तक्षेप आणि संशयास्पद परदेशी आर्थिक व्यवहारांप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दोन परदेशी संस्थांविरोधात तपास सुरू केला आहे. भारताशी संबंधित एका ब्रिटिश कंपनीच्या खात्यात फेब्रुवारी ते मार्च 2026 दरम्यान 10 लाख डॉलर (सुमारे ₹9.41 कोटी) जमा झाल्याचे तपासात समोर आले आहे.

याशिवाय कॅनडातील एका संस्थेकडूनही त्याच कंपनीला 5 लाख डॉलर (सुमारे ₹4.71 कोटी) पाठवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या दोन्ही व्यवहारांची एकूण रक्कम 15 लाख डॉलर (सुमारे ₹14.12 कोटी) आहे.

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