Tiger Safari : जंगल हे पिकनिक स्पॉट नाही! दुधवा टायगर रिझर्व्हमध्ये जाणाऱ्या पर्यटकांना New Year साठी कडक नियमावली

नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी जर तुम्ही लखीमपुर खीरी येथील दुधवा टायगर रिझर्व्ह (Dudhwa Tiger Reserve) मध्ये जाण्याचा विचार करत असाल, तर तिथे पाळल्या जाणाऱ्या कडक नियमांची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. दुधवा प्रशासनाने पर्यटकांच्या वर्तणुकीवर विशेष लक्ष ठेवण्यासाठी कडक नियमावली जाहीर केली असून, त्याचे उल्लंघन केल्यास तुमची बुकिंग रद्द होऊ शकते आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.दुधवामध्ये ३ जानेवारीपर्यंत सर्व बुकिंग फुल्ल असून, जंगलाचे पावित्र्य राखण्यासाठी खालील प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत..मद्यपान आणि मांसाहार पूर्णपणे निषिद्धदुधवा टायगर रिझर्व्हमध्ये दारू (Alcohol) आणि मांसाहारी जेवण (Non-Veg) नेण्यावर किंवा त्याचे सेवन करण्यावर पूर्णपणे बंदी आहे. अनेकदा पर्यटक नवीन वर्षाच्या पार्टीसाठी चोरी-छुपे या गोष्टी घेऊन येतात, मात्र यावेळी अशा पर्यटकांवर कडक पाळत ठेवली जाणार आहे..'ब्रेथ ॲनालायझर'ने होणार तपासणीपर्यटक नशेत आहेत का, हे तपासण्यासाठी वन कर्मचारी ब्रेथ ॲनालायझर (Breath Analyzer) यंत्रासह तैनात असतील.रात्रीच्या वेळी हट किंवा कॉटेजमध्ये थांबलेल्या पर्यटकांवर संशय आल्यास त्यांची तपासणी केली जाईल.सफारीला जाण्यापूर्वी किंवा रूम रिकामी करताना पर्यटकांच्या सामानाची आणि बॅगची झडती घेतली जाऊ शकते..बुकिंग रद्द आणि कायदेशीर कारवाईजर एखादा पर्यटक दारूच्या नशेत किंवा मांसाहारी जेवणासह आढळला, तर त्याची बुकिंग तात्काळ रद्द केली जाईल.त्याला टायगर रिझर्व्हमधून बाहेर काढले जाईल.वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई देखील होऊ शकते..जंगल हे पिकनिक स्पॉट नाहीप्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, दुधवा हे नैसर्गिक सौंदर्य आणि वन्यजीवांच्या निरीक्षणासाठी आहे, पिकनिक साजरा करण्यासाठी नाही. जंगलात आरडाओरडा करणे किंवा शांतता भंग करणे हे गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते.दुधवाचा निसर्ग आणि तिथल्या शांततेचा आस्वाद घ्या. नियमांचे पालन करून आपला नवीन वर्षाचा प्रवास आनंददायी आणि सुरक्षित बनवा.