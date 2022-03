विक्रीसाठी नेणारे सातशेहून अधिक पक्षी ताब्यात; वन अधिकाऱ्यांचा छापा

By

तामिळनाडूच्या त्रिची येथे वन अधिकाऱ्यांनी छापा टाकून अनेक पक्षी जप्त केले आहे.यात सहाशेहून अधिक हिरवे पोपट आणि शंभर स्टारलिंग पक्ष्यांचा समावेश आहे. (Forest officials conducted a raid and recovered several birds in Trichy)

हेही वाचा: Photos: धोनीचा तीन फुटाचा घोडा; पाहा खास फोटो

या पक्ष्यांना विक्रीसाठी पिंजऱ्यात ठेवण्यात आले होते.वन अधिकाऱ्यांनी छापा टाकल्याने या सर्व पक्ष्यांची सुटका झाली आहे.या पक्ष्यांना मुक्त वनक्षेत्रात सोडले जाईल,अशी माहिती वन संरक्षक दलाचे सहाय्यक वनअधिकारी यांनी दिली.