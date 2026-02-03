Manoj Naravane : माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांनी नेमकं काय लिहिलं? ज्यामुळे लोकसभेत गोंधळ झाला? काँग्रेसने पुस्तकातील माहिती केली उघड

सोमवारी लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या एका टिप्पणीवरून मोठा वाद निर्माण झाला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर बोलताना राहूल गांधी यांनी माजी लष्करप्रमुख एम. एम. नरवणे (निवृत्त) यांच्या एका अप्रकाशित पुस्तकातील आठवणीचा उल्लेख केला. यावर सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी नियमांचा हवाला देत अप्रकाशित पुस्तकांचा संदर्भ देण्यास तीव्र विरोध केला. या घटनेनंतर नरवणे आणि त्यांचे पुस्तक पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले असून, काँग्रेसने पुस्तकातील काही मजकूर सोशल मीडियावर शेअर केल्याने वाद अधिक तीव्र झाला आहे..एम. एम. नरवणे यांचे “फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी” हे पुस्तक गेल्या एक वर्षाहून अधिक काळ केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. अलीकडे एका साहित्य महोत्सवात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, पुस्तक लिहिणे हे त्यांचे काम असून प्रकाशकाला संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागते. प्रकाशकांनी पुस्तक मंत्रालयाकडे सादर केले असून ते सध्या पुनरावलोकनात आहे आणि ही प्रक्रिया एक वर्षापेक्षा जास्त काळ सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले.दरम्यान, लोकसभेत या मुद्द्यावर गदारोळ झाला. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी राहुल गांधी यांच्या विधानाचा जोरदार निषेध केला. सत्ताधारी पक्ष आणि काँग्रेस सदस्यांमध्ये तीव्र वाद झाला. गोंधळ कायम राहिल्याने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज तासभरासाठी तहकूब केले..माजी जनरल मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकातील हाच तो मजकूर ज्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला, काँग्रेसने शेअर केला आहे -भारतीय लष्कराच्या उत्तर कमांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल योगेश जोशी यांना ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी रात्री ८:१५ वाजता एक फोन आला. त्यांना मिळालेल्या माहितीमुळे ते घाबरले.पायदळाच्या पाठिंब्याने चार चिनी रणगाडे पूर्व लडाखमधील रेचिन लाच्या दिशेने एका उंच टेकडीवर पुढे जाऊ लागले होते. जोशी यांनी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांना या हालचालीची माहिती दिली, ज्यांना परिस्थितीचे गांभीर्य लगेच समजले.रणगाडे कैलास पर्वतरांगांवर भारतीय स्थानांपासून काहीशे मीटर अंतरावर होते. भारतीय सैन्याने काही तासांपूर्वीच ताब्यात घेतलेली ही एक धोरणात्मक उंच भूमी होती. वादग्रस्त प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या या भागात, दोन्ही देशांमधील प्रत्यक्ष सीमा, प्रत्येक मीटर उंचीचे भाषांतर सामरिक वर्चस्वात होत होते..भारतीय सैन्याने एक प्रकाशमय गोळीबार, एक इशारा देणारा गोळीबार केला. याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. चिनी पुढे जात राहिले.नरवणे यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, संरक्षण प्रमुख जनरल बिपिन रावत आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासह भारताच्या राजकीय आणि लष्करी नेत्यांना फोन करण्याची झुंबड उडवण्यास सुरुवात केली."फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी" मध्ये नरवणे लिहितात, "प्रत्येकाला माझा प्रश्न एकच होता: ‘माझे आदेश काय आहेत?’ परिस्थिती झपाट्याने बिघडत चालली होती आणि स्पष्टता आवश्यक होती." विद्यमान प्रोटोकॉलनुसार, नरवणे यांना "वरून परवानगी मिळेपर्यंत गोळीबार करू नका" असे स्पष्ट आदेश होते. वरून कोणतेही स्पष्ट निर्देश आले नाहीत.काही मिनिटे उलटली. रात्री ९:१० वाजता लेफ्टनंट जनरल जोशी यांनी पुन्हा फोन केला. पुढे जाणारे चिनी रणगाडे खिंडीपासून एक किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावर आले होते. रात्री ९:२५ वाजता नरवणे यांनी राजनाथ सिंह यांना पुन्हा फोन केला आणि "स्पष्ट सूचना" मागितल्या. त्यांना काहीही मिळाले नाही..Rahul Gandhi Attacks on BJP : दूषित पाणी, विषारी कफ सिरप ते अंकिता भंडारी हत्या ; राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर घणाघात!.दरम्यान, पीएलए कमांडर मेजर जनरल लिऊ लिन यांचा संदेश आला. त्यांनी परिस्थिती कमी करण्यासाठी प्रस्ताव मांडला: दोन्ही बाजूंनी त्यांची प्रगती थांबवावी आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ९:३० वाजता खिंडीवरील स्थानिक कमांडर तीन प्रतिनिधींसोबत भेटतील. हा एक वाजवी प्रस्ताव वाटला. क्षणभर असे वाटले की मार्ग निघत आहे.रात्री १० वाजता नरवणे यांनी तोच संदेश देण्यासाठी राजनाथ सिंह आणि डोभाल यांना फोन केला. दहा मिनिटांनंतर उत्तर कमांडने पुन्हा फोन केला. चिनी रणगाडे थांबले नव्हते. ते आता फक्त शिखरापासून पाचशे मीटर अंतरावर होते.नरवणे यांना लेफ्टनंट जनरल जोशी म्हणाले होते की, "चिनी सैन्याला रोखण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे आमच्या स्वतःच्या मध्यम तोफखान्याचा गोळीबार करणे, जे तयार होते आणि आदेशाची वाट पाहत होते.".पाकिस्तानसोबतच्या नियंत्रण रेषेवर तोफखाना द्वंद्वयुद्ध सामान्य होते, जिथे विभागीय आणि कॉर्प्स कमांडर्सना वरील कोणाशीही सल्लामसलत न करता दररोज शेकडो राउंड गोळीबार करण्याचा अधिकार होता. पण हे चीन होते. येथे गोष्टी वेगळ्या होत्या. पीएलएसोबत तोफखाना द्वंद्वयुद्ध खूप नाजूक परिस्थितीत बदलू शकले असते."माझी स्थिती नाजूक होती," नरवणे लिहितात.तो कमांड, जो सर्व शक्य मार्गांनी गोळीबार करू इच्छित होता, आणि सरकारी समिती, ज्याने अद्याप स्पष्ट आदेश दिले नव्हते, यांच्यामध्ये अडकला होता. आर्मी हेडक्वार्टर ऑपरेशन्स रूममध्ये पर्यायांचा विचार केला जात होता आणि ते टाकून दिले जात होते. संपूर्ण उत्तर आघाडी हाय अलर्टवर होती.संघर्षाच्या संभाव्य बिंदूंवर लक्ष ठेवले जात होते. परंतु महत्त्वाचा मुद्दा रेचिन ला होता. नरवणे यांनी संरक्षण मंत्र्यांना आणखी एक फोन केला, ज्यांनी परत फोन करण्याचे आश्वासन दिले. वेळ निघून गेला. दर मिनिटाला चिनी टँक शिखरावर पोहोचण्याच्या एक मिनिट जवळ येत होते.राजनाथ सिंह यांनी रात्री १०:३० वाजता परत फोन केला. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी बोलले होते, ज्यांचे निर्देश एकच वाक्य होते: "जो उचित समझो वह करो" (तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते करा).हा "पूर्णपणे लष्करी निर्णय" असणार होता. मोदींशी सल्लामसलत करण्यात आली आणि त्यांना माहिती देण्यात आली, परंतु त्यांनी निर्णय घेण्यास नकार दिला.नरवणे सांगतात, "मला गरम बटाटा देण्यात आला होता आणि संपूर्ण जबाबदारी माझ्यावर होती." .Rahul Gandhi : राहुल गांधींच्या भाषणावर सत्ताधाऱ्यांनी का घातला गोंधळ? विरोधी पक्षनेत्याला बोलूच दिलं नाही; 