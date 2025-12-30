देश

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा जिया यांचं निधन, उपचाराला परदेशात नेण्यासाठी विमान पोहोचलं पण...

khaleda zia : बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा जिया यांचं निधन झालं. त्यांच्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून उपचार सुरू होते. वयाच्या ८०व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा जिया यांचं निधन झालं. वयाच्या ८० व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या प्रमुख खालिदा जिया यांच्यावर ढाक्यातील एवर केअर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. गेल्या काही महिन्यांपासून त्या आजारी होत्या. खालिदा जिया यांच्या पक्षानं त्यांचं निधन झाल्याची माहिती दिली.

