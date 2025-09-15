देश

Rahul Gandhi : राहुल यांच्या आरोपांची चौकशी व्हावी; माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांची अपेक्षा

Election Commission : माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर टीका करण्याऐवजी त्यांच्या आरोपांची चौकशी करण्याचा सल्ला निवडणूक आयोगाला दिला आहे.
Rahul Gandhi Allegations: Ex-CEC S.Y. Quraishi Calls for Investigation

सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : ‘‘निवडणूक आयोगाने विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर आक्षेपार्ह भाषेत टीका करण्याऐवजी त्यांनी केलेल्या आरोपांच्या चौकशीचे आदेश द्यायला हवे होते,’’ असे मत माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी व्यक्त केले. ‘डेमोक्रसीज हार्टलँड’ या नव्या पुस्तकाच्या प्रकाशनापूर्वी ‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत कुरेशी बोलत होते. ३० जुलै २०१० ते १० जून २०१२ या कालावधीमध्ये कुरेशी मुख्य निवडणूक आयुक्त होते.

