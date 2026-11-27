सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि कॉलेजियमच्या कार्यपद्धतीवरून देशाच्या न्यायव्यवस्थेत नवा वाद निर्माण झाला आहे. भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या अलीकडील शिफारशींवर गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये एका विशिष्ट समुदायाला प्राधान्य दिले जात असून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक, महिला आणि इतर पात्र उमेदवारांना पुरेशी संधी मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या पत्राची प्रत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनाही पाठवण्यात आली आहे..या प्रकरणात राष्ट्रपतींनी थेट हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी न्यायमूर्ती गवई यांनी केली आहे. आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ त्यांनी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या सरकारी आकडेवारीचा संदर्भ दिला आहे..उच्च न्यायालयांतील नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण प्रवर्गांचे कमी प्रतिनिधित्वन्यायमूर्ती गवई यांनी पत्रात दिलेल्या माहितीनुसार, २०१८ पासून आतापर्यंत देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये एकूण ७१५ न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली आहे. मात्र, यामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील केवळ २२, अनुसूचित जमातीतील १६, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील ८९ आणि अल्पसंख्याक समुदायातील ३७ न्यायाधीशांचा समावेश आहे.जानेवारी २०२१ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत झालेल्या नियुक्त्यांमध्ये जवळपास ८० टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना मिळाली. दुसरीकडे, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व १४ टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिले. देशाच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी वाटा असलेल्या एका विशिष्ट समुदायाचे सर्वोच्च न्यायालयातील ४० टक्क्यांहून अधिक जागांवर प्रतिनिधित्व असल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे..Supreme Court: शिक्षकांसाठी मोठी बातमी! पात्रता असूनही बिनमंजूर पदावर नोकरीचा हक्क नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय? .न्यायाधीशांच्या बदल्या आणि पदोन्नती प्रक्रियेवरही आक्षेपउच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या बदल्यांबाबतही न्यायमूर्ती गवई यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एका मुख्य न्यायाधीशांची यापूर्वी तुलनेने लहान उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. मात्र, आता त्याच न्यायाधीशांच्या नावाची शिफारस मोठ्या आणि महत्त्वाच्या उच्च न्यायालयासाठी केली जात असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. अन्य व्यक्तीसाठी मार्ग मोकळा करण्याच्या उद्देशाने एका पात्र मुख्य न्यायाधीशांची बदली करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे..कॉलेजियममधील सहभागाची जबाबदारीही स्वीकारलीया संपूर्ण प्रकरणात न्यायमूर्ती गवई यांनी स्वतःच्या भूमिकेबाबतही स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. संबंधित निर्णय घेणाऱ्या कॉलेजियमचा आपणही एक भाग होतो, याची त्यांनी कबुली दिली आहे. या अपयशाची काही जबाबदारी आपल्यासह सर्व संबंधितांवर येते, असे त्यांनी मान्य केले. मात्र, संवैधानिक मर्यादांचा दाखला देत या निर्णयांमागील कारणांचा तपशील उघड करण्यास त्यांनी नकार दिला..कॉलेजियम संविधानाप्रती उत्तरदायी असल्याची आठवणपत्राच्या शेवटी न्यायमूर्ती गवई यांनी न्यायिक नियुक्त्यांमधील कॉलेजियमच्या अधिकारांबाबत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये कॉलेजियमला सर्वोच्च स्थान असले, तरी त्याचा अर्थ ते कोणालाही उत्तरदायी नाही, असा होत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १२४(२) अंतर्गत संविधानाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी कॉलेजियमवरही आहे. त्यामुळे आपल्या घटनात्मक कर्तव्यापासून कॉलेजियमला मुक्त होता येणार नाही, असेही त्यांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे..December Rules 2026: 1 डिसेंबरपासून बदलणार पैशांचे नियम! SBI कार्ड, LPG सिलेंडर, आधार ते पेन्शन; तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.