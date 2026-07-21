UPSC पासून AI आधारित सुशासनापर्यंतचा प्रवास; माजी IAS डॉ. नितीन गोकर्ण यांनी सांगितले यशाचे मंत्र

भारतातील प्रशासकीय सेवेत जवळपास चार दशकांचा अनुभव असलेले माजी आयएएस अधिकारी डॉ. नितीन गोकर्ण यांनी सार्वजनिक प्रशासन, नेतृत्व, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), काशी विश्वनाथ मंदिर परिसराचा विस्तार, UPSC परीक्षा आणि सुशासन यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या विषयांवर आपले अनुभव आणि विचार मांडले. AP Globale Digital ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी आपल्या कारकिर्दीतील अनेक संस्मरणीय प्रसंग सांगितले. तसेच, एक सक्षम प्रशासक होण्यासाठी सतत शिकत राहणे, बदल स्वीकारणे आणि काळानुरूप स्वतःला विकसित करणे किती आवश्यक आहे, यावर त्यांनी विशेष भर दिला. ही मुलाखत अपर्णा प्रभूदेसाई यांनी घेतली..डॉ. गोकर्ण यांनी सांगितले की, ते सुरुवातीपासूनच आयएएस होण्याचे स्वप्न पाहत नव्हते. मुंबईत शिक्षण घेत असताना स्पर्धा परीक्षा, वर्तमानपत्रांतील संपादकीय आणि ‘कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्ह्यू’सारखी मासिके वाचण्याची आवड निर्माण झाली. त्यातून त्यांनी UPSC परीक्षा दिली. पहिल्याच प्रयत्नात त्यांची IPS सेवेसाठी निवड झाली. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी पुन्हा UPSC परीक्षा देऊन IAS सेवेत प्रवेश केला..कारकिर्दीतील सुरुवातीच्या काळातील एक अत्यंत तणावपूर्ण प्रसंग सांगताना त्यांनी आग्रा जिल्ह्यातील जातीय संघर्षाचा उल्लेख केला. दोन मोठ्या समाजगटांमध्ये हिंसाचार उसळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. हजारो लोक शस्त्रांसह समोरासमोर उभे होते. त्या परिस्थितीत योग्य नियोजन, संयम आणि सुरक्षा दलांच्या मदतीने मोठी जीवितहानी टाळण्यात यश आल्याचे त्यांनी सांगितले. संकट व्यवस्थापनाची सुरुवात स्वतःच्या विचारांवर आणि मानसिक तयारीवर नियंत्रण मिळवण्यापासून होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..AI युगात मोठी संधी, पण राष्ट्रीय सुरक्षेची आव्हानेही गंभीर... भारताचे माजी Deputy NSA पंकज सरन यांची AP Globale Digital ला खास मुलाखत.काशी विश्वनाथ मंदिर परिसराच्या विस्ताराचा अनुभव सांगताना त्यांनी सुरुवातीच्या काळात मोठा विरोध आणि अनेक अडथळे आले होते, असे नमूद केले. मात्र, काशी ही केवळ धार्मिक नगरी नसून भारताच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक परंपरेचे केंद्र असल्याची भावना लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढे उभारण्यात आलेल्या काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरमुळे भाविकांना अधिक सुलभ दर्शनाची सुविधा मिळाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..प्रशासनातील तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत बोलताना त्यांनी ‘वाहन’ आणि ‘सारथी’सारख्या डिजिटल प्रणालींमुळे देशातील परिवहन व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी झाल्याचे सांगितले. याशिवाय महाराष्ट्रात GST विभागात कार्यरत असताना AI च्या मदतीने विविध सरकारी डेटाबेसचे विश्लेषण करून सुमारे १० हजार कोटी रुपयांच्या करचुकवेगिरीची प्रकरणे समोर आणण्यात आली आणि त्यापैकी जवळपास ४ हजार कोटी रुपयांची वसुली झाल्याचा दावा त्यांनी केला..कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही भविष्यातील महत्त्वाची ताकद ठरणार असली, तरी अंतिम निर्णय, नैतिकता आणि मानवी मूल्ये यांची जागा AI घेऊ शकत नाही, असे डॉ. गोकर्ण यांनी स्पष्ट केले. ज्ञान सर्वांसाठी सहज उपलब्ध झाले असले, तरी विश्लेषण क्षमता, संवादकौशल्य आणि योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता हीच भविष्यातील खरी स्पर्धात्मक ताकद असेल, असे त्यांनी सांगितले.ृ.आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीकडे पाहताना “मी स्वतःला केवळ प्रशासक नव्हे, तर लोकसेवक म्हणून ओळखले जावे, अशी माझी इच्छा आहे,” असे सांगत त्यांनी पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि नागरिकांसाठी सहज उपलब्ध राहणे हीच यशस्वी सार्वजनिक सेवेची खरी ओळख असल्याचे मत व्यक्त केले..भारतापासून सर्वात दूरचा देश! जगातील सर्वात रहस्यमय बेट, अंटार्क्टिका अन् वाळवंट... 'या' देशाने भारतीयांना दिलं खास आमंत्रण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.