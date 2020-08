कर्नाटकच्या 'सिंघम'चा भाजप प्रवेश निश्चित; वयाच्या 26 व्या वर्षी झाला होता IPS

नवी दिल्ली - माजी आयपीएस अधिकारी अन्नामलाई कुप्पुस्वामी यांनी अखेर भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मंगळवारी दिल्लीत भाजपच्या मुख्य कार्यालयात पक्षप्रवेश करणार आहे असं त्यांनी एएनआयशी बोलताना सांगितलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रभाव असलेल्या अन्नामलाई यांनी एक वर्षापूर्वी पोलिस खात्यातून नोकरीचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर अन्नामलाई भाजपमध्ये जाणार अशी चर्चा होती. आज त्यांनी स्वत:हून माहिती दिल्याने सर्व चर्चांना पुर्णविराम मिळाला.

सध्या 36 वर्षांचे असलेल्या या माजी आयपीएस अधिकाऱ्याने कर्नाटकमध्ये सेवा बजावली होती. कर्नाटकात ते सिंघम म्हणून लोकप्रिय होते. गेल्या वर्षी मे महिन्यात त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ते भाजपमध्ये जातील असं म्हटलं जात होतं.

Former IPS officer Annamalai Kuppusamy says he will join BJP today at party headquarters in Delhi.

— ANI (@ANI) August 25, 2020