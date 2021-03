माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांच्या भावाचे निधन

रामेश्वर - भारताचे माजी राष्ट्रपती दिवंगत एपीजे अब्दुल कलाम यांचे मोठे बंधू मोहम्मद मुथु मीरान मरैकयार यांचे रविवारी निधन झाले. मरैकयार यांनी वयाच्या 104 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या मागे एक मुलगा, दोन मुली असा परिवार आहे. त्यांच्या पत्नीचे याआधीच निधन झाले आहे. मोहम्मद मुथु मीरान यांना वयानुसार होणारे काही आजार झाले होते. यामध्ये त्यांच्या एका डोळ्याला इन्फेक्शनही झालं होतं.

तामिळनाडुचे मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम आणि डीएमकेचे अध्यक्ष एमके स्टॅलिन यांनीही मरैकयार यांच्या निधनानंतर शोक व्यक्त केला आहे. माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांचे 27 जुलै 2015 ला निधन झाले.

Former President Dr APJ Abdul Kalam's elder brother Mohammed Muthu Meera Lebbai Maraikayar passes away at his residence in Rameshwaram at the age of 104

(file photo) pic.twitter.com/unJNtWg4Dk

