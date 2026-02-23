माजी रेल्वे मंंत्री मुकूल रॉय यांचं निधन, वयाच्या ७१व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

देशाचे माजी रेल्वे मंत्री आणि टीएमसी नेते मुकूल रॉय यांचं वयाच्या ७१ व्या वर्षी निधन झालं. तृणमूल काँग्रेसच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक असलेले मुकूल रॉय हे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे जवळचे सहकारी होते. मात्र २०१७ मध्ये त्यांनी टीएमसी सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. भाजपला राज्यात लोकसभेला जास्त जागा जिंकून देण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पण चार वर्षातच त्यांनी पुन्हा टीएमसीमध्ये प्रवेश केला होता..मुकूल रॉय यांना कोलकात्यात रुग्णालयात दाखल केलं होतं. रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास त्यांची प्राणज्योत मालवली. मुकूल रॉय यांचा मुलगा शुभ्रांशु रॉय यांनी सांगितलं की, त्यांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे रुग्णालयात दाखल केलं होतं. वयोमानानुसार काही आजारांशी त्यांची झुंज सुरू होती..ड्रग लॉर्ड एल मँचोचा एन्काउंटर! सर्वात मोठं कार्टेल लष्करी कारवाईत उद्ध्वस्त; मेक्सिकोत उसळला हिंसाचार.तृणमूल काँग्रेसच्या स्थापनेत मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या मुकूल रॉय यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात पश्चिम बंगालमध्ये यूथ काँग्रेसमधून केली होती. टीएमसीच्या स्थापनेनंतर बराच काळ ते ममता बॅनर्जींसोबत काम करत होते. मुकूल रॉय पक्षाचे महासचिवही बनले होते. २००६ मध्ये राज्यसभेचे खासदार बनले. २००९ ते २०१२ या कालावधीत ते राज्यसभेत पक्षाचे नेते होते..२०११ मध्ये राज्यात तृणमूल काँग्रेस सत्तेत येताच ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री बनले. तेव्हापासून मुकूल रॉय पक्षाला राज्यात भक्कम करण्याचं काम करत होते. मात्र २०१७ मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. २०१९च्या लोकसभेत राज्यात भाजपला १८ जागा जिंकून देण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता..तृणमूलच्या बड्या नेत्यांनाही भाजपमध्ये आणण्याचं काम त्यांनी केलं होतं. २०२१ मध्ये भाजपच्या तिकिटावर त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला होता. पण जून २०२१मध्येच त्यांनी भाजपला रामराम करत पुन्हा तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने त्यांना पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र आमदार घोषित केलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.