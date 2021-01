मनी लाँड्रिंग प्रकरणी राज्यसभेच्या माजी खासदाराला अटक; ईडीची कारवाई

कोलकाता - पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण तापलं आहे. यातच आता तृणमूल काँग्रेसला आणखी एक धक्का बसला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकऱणी माजी राज्यसभा खासदार केडी सिंह यांना अटक केली आहे. बराच काळ ते ईडीच्या रडारवर होते.

मनी लाँड्रिंग प्रकरणी केडी सिंह यांना व्यवहारांबद्दल माहिती देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे ईडीने त्यांना अटक केली. केडी सिंह हे तृणमूल काँग्रेसकडून राज्यसभेचे खासदार होते. बुधवारी ईडीच्या या कारवाईनंतर तृणमूल काँग्रेसनं प्रतिक्रिया दिली आहे. केडी सिंह यांचा आता पक्षाशी काही संबंध नाही असं सांगण्यात आलं आहे.

Former TMC MP KD Singh arrested by Enforcement Directorate (ED) in Delhi in connection with a money laundering case: Sources

— ANI (@ANI) January 13, 2021