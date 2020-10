कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन,माजी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर यांना अटक

चंदीगड: नवीन शेतकरी कायद्याच्या विरोधात पंजाबच्या राज्यपालांच्या निवासस्थानाकडे मोर्चा घेऊन जात असलेले शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीरसिंग बादल, त्यांच्या पत्नी तथा माजी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल आणि पक्षाच्या इतर ज्येष्ठ नेत्यांना गुरुवारी (दि.1) रात्री ताब्यात घेतले.

पोलिसांनी चंदीगड-मुलानपूर आणि चंदीगड-जिरकपूर सीमेवर अकाली दलाच्या कार्यकर्त्यांना पांगवण्यासाठी लाठीचार्ज आणि पाण्याचा मारा केला. दोन्ही सीमेवर राखीव दलाच्या जवानांसह मोठ्या संख्येने पोलिस तैनात करण्यात आले होते.

चंदीगडकडे जात असलेल्या अकाली दलाच्या कार्यकर्त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी अडथळे उभारले होते. 'आम्ही अकाली नेत्यांना काही काळासाठी ताब्यात घेतले होते. नंतर त्यांना सोडून दिले', असे चंदीगडचे पोलिस अधीक्षक कुलदीप चहल यांनी माध्यमांना सांगितले.

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

Arrested for raising farmers' voice, but they won't be able to silence us.#IkkoNaaraKisanPyaara pic.twitter.com/zzFtt6TqqT

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) October 1, 2020