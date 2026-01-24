देश

Politics News: राहुल गांधींना मोठा धक्का! काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि दिग्गज नेत्याचा पक्षाला रामराम; मनधरणीचा प्रयत्न होणार?

Naseemuddin Siddiqui Leave Congress: नसीमुद्दीन सिद्दीकी यांनी पक्ष नेतृत्वाला ज्यात राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि सर्व वरिष्ठ नेत्यांचा समावेश आहे. आपला राजीनामा पाठवला.
Naseemuddin Siddiqui Leave Congress

Naseemuddin Siddiqui Leave Congress

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

उत्तर प्रदेश या महत्त्वाच्या राज्यात राजकीय पाय रोवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला शनिवारी मोठा धक्का बसला. पश्चिम उत्तर प्रदेशचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते नसीमुद्दीन सिद्दीकी यांनी काँग्रेस पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यांनी आपला राजीनामा पक्षाध्यक्ष मलिककार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे तसेच प्रदेशाध्यक्ष अजय राय यांना पाठवला.

Loading content, please wait...
Congress
Uttar Pradesh
Rahul Gandhi
congress party news
congress news
congress leader
uttar pradesh government

Related Stories

No stories found.