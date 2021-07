श्रीनगर: जम्मू-काश्मीरच्या (jammu-kashmir) किश्तवाड जिल्ह्यात दुर्गम भागात असणाऱ्या गावामध्ये ढगफुटी (cloudburst) झाली आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू झाला असून ३० पेक्षा जास्त नागरिक बेपत्ता आहेत. किश्तवाड (Kishtwar district) जिल्ह्यातील डाच्चान तालुक्यातील होनझार गावात (honzar village) बुधवारी पहाटेच्या सुमारास ही ढगफुटी झाली. हे गाव रस्ते मार्गाने जोडलेले नाहीय. (four dead over 30 missing after cloudburst in Jammu Kashmirs Kishtwar IAF to join rescue ops dmp82)

"ढिगाऱ्याखालून आतापर्यंत चार मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. आठ ते नऊ घरांचे नुकसान झाले आहे. लष्कर आणि पोलिसांचे पथक मदतीसाठी घटनास्थळाच्या दिशेने रवाना झाले आहे" अशी माहिती किश्तवाडचे जिल्हा दंडाधिकारी अशोक कुमार शर्मा यांनी दिली. इंडियन एअर फोर्सला किश्तवाडमधील बचाव मोहिमेत स्थानिक पथकांना मदत करण्यास सांगण्यात आले आहे, असे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.

मागच्या काही दिवसांपासून जम्मूमध्ये मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. जुलै अखेरपर्यंत आणखी पाऊस कोसळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. नदीकिनारी राहणाऱ्या नागरिकांना सर्तक राहण्याचे आवाहन किश्तवाड प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

"पुढच्या काही दिवसात मुसळधार पाऊस कोसळण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. त्यामुळे नदी आणि नाल्यामधील पाणी पातळी वाढू शकते. नदी किनारी राहणाऱ्या लोकांसाठी हा धोका आहे" असे जिल्हा प्रशासनाने मंगळवारी रात्री जारी केलेल्या अ‍ॅडव्हायजरीमध्ये म्हटले आहे.