अंधेरीत कोसळली चार मजली इमारत

मुंबई: मुंबईत जुन्या-जर्जर झालेल्या इमारती (old buildings) कोसळण्याचे (building collapsed) सत्र सुरुच आहे. मागच्या महिन्यात मालाड (malad) मालवणीसह अन्य भागांमध्ये जुन्या-जर्जर झालेल्या इमारतींचा काही भाग, घरे कोसळण्याच्या (house collapsed) घटना घडल्या होत्या. (four storey building collapsed in Andheri area of Mumbai dmp82)

अंधेरी पश्चिमेला अमर सोसायटी जुहू गल्ली येथे मेहता बाबा चाळ ही चार मजली इमारत कोसळली. रात्री १२.३० च्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत पाच जण जखमी झाले असून त्यांना कुपर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही इमारत बाजूला लागून असलेल्या अन्य इमारतींवर कोसळली.

अकबर शेख (६०), चांद शेख (३४), अरिफ शेख (१७) आणि अजरा शेख (१८) असे चौघजण जखमी झाले आहेत. समशुद्दीन शेख (५०) यांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले. दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईत जुन्या-जर्जर झालेल्या इमारती कोसळण्याच्या घटना घडत असतात. यामध्ये अनेक निष्पाप नागरिकांना आपल्या प्राणांना मुकावे लागते.

पालिकेकडून इमारत धोकादायक जाहीर केल्यानंतरही रहिवाशी इमारत सोडत नाहीत. कारण उपलब्ध करुन देण्यात येणारी, पर्यायी व्यवस्था तितकी सक्षम नसते. त्यामुळे नागरिक आपला जीव धोक्यात घालून अशा जुन्या-जर्जर झालेल्या इमारतींमध्येच राहतात. मुंबईत अशा अनेक जुन्या इमारती आहेत. ज्या धोकादायक स्थिती मध्ये आहेत. तरी रहिवाशी तिथे राहतात.