E Rickshaw Battery Fire : दिल्लीतील विश्वास नगर परिसरात एका घराला भीषण आग लागून चार जणांचा मृत्यू झाला, तर दोघे जखमी झाले आहेत. शाहदरा येथील गल्ली क्रमांक ११ मधील एका घरात ही दुर्घटना घडली. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..शाहदरा विभागाचे पोलीस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा यांनी या घटनेला दुजोरा दिला. आग लागल्याची माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर बचावकार्य सुरू करण्यात आले. घराच्या तळमजल्यावर ही आग लागली होती. या ठिकाणी अनेक ई-रिक्षा पार्क करण्यात आल्या होत्या..प्राथमिक माहितीनुसार, ई-रिक्षाच्या चार्जिंग पॉइंटमधून आग लागल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. आगीच्या घटनेनंतर घराच्या मेझानाइन मजल्यावरून सहा जणांना बाहेर काढण्यात आले. त्यापैकी चार जणांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले, तर अन्य दोघे सुमारे १० टक्के भाजले आहेत. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे..Delhi Crime News: दिल्लीतील मंत्र्यांच्या कार्यालयाबाहेर झालेल्या हत्येचा उलगडा, दाऊद टोळीतील गुंडाचा एनकाउंटर .या घटनेबाबत बोलताना पोलीस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा म्हणाले, "प्राथमिकदृष्ट्या ई-रिक्षाच्या चार्जिंग पॉइंटमधून आग लागल्याचे दिसत आहे. पहिल्या मजल्यावर झोपलेले लोक या आगीच्या कचाट्यात सापडले.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.