सावधान! एका कॉलमुळे रिकामं होतंय बँक खातं; सरकारने दिला इशारा

नवी दिल्ली - मोबाइलवर येणाऱ्या कॉल्सवरून फसवणूक करण्याचा प्रकार तसा जुनाच आहे. पण आता पुन्हा एकदा नव्यानं सायबर हल्ले करणाऱ्यांनी याचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. कॉल करून बँक खात्यातून रक्कम काढण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. भारत सरकारने गृहमंत्रालयाच्या सायबर सिक्युरिटी ट्विटर हँडलवरून युजर्सना इशारा दिला आहे. सरकारने युजर्सना फेक कॉलबाबत सावध केलं आहे.

CyberDost ट्विटर हँडलवरून याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. यामुळे युजर्सना फसवणुकीपासून सुरक्षित राहता येईल. फसवणूक करण्यासाठी येणाऱ्या कॉलमध्ये सर्वाधिक कॉल +92 पासून सुरू होतात. अशा नंबरवरून नॉर्मल कॉलशिवाय युजर्सना व्हॉटसअॅप कॉल्स केले जात आहेत. कॉल्सचा उद्देश युजर्सची खासगी आणि संवेदनशील माहिती चोरण्याचा असतो. तसंच कॉल करणारे समोरच्याला बोलण्यात गुंतवून डिटेल्स चोरी करतात.

Avoid receiving normal/whatsapp calls from numbers starting with +92. These may be used for soliciting sensitive information.

कॉल करताना लोकांच्या बँक अकाउंट नंबरपासून डेबिट कार्डपर्यंतची माहिती घेतली जाते. यासाठी त्यांना लॉटरी जिंकल्याचं किंवा लकी ड्रॉमध्ये नाव आल्याचं प्रलोभन दाखवलं जातं. त्याची रक्कम पाठवण्यासाठी बँकेची माहिती द्या असं म्हणतात. फसवणूक करणारे मोठ्या कंपन्यांची नावे सांगून युजर्सचा विश्वास बसेल असं बोलतात.

Do not respond to any message assuring credit of money into your bank account with request to share personal details. It may be an attempt to defraud you.

— Cyber Dost (@Cyberdost) August 7, 2020