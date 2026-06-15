Omkareshwar Temple: ब्लड डोनेट करा अन् मोफत VIP दर्शन घ्या! ओंकारेश्वर मंदिराची भन्नाट ऑफर; भक्तांची गर्दी, ब्लड बँकही झाली फुल

'व्हीआयपी वागणूक' आणि देवाचे दर्शन घेण्याच्या इच्छेसाठी लोक काहीही करू शकतात... याचे एक अत्यंत सकारात्मक आणि अनोखे उदाहरण मध्य प्रदेशातील खांडवा येथे पाहायला मिळाले. भगवान शिवाच्या जगप्रसिद्ध ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिराचे मोफत व्हीआयपी दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी मोठ्या संख्येने रक्तदान केले आहे. खांडवा जिल्हाधिकारी ऋषभ गुप्ता यांच्या पुढाकाराने आरोग्य विभागाने सुरू केलेल्या या योजनेमुळे केवळ खांडवाच नव्हे, तर आसपासच्या जिल्ह्यांमधील रक्तपेढ्यांमध्येही मोठे परिवर्तन घडले आहे..प्रशासनाने मंदिराजवळ पाच खाटांसह एक विशेष रक्तदान शिबिर उभारले आहे. येथे कोणताही भक्त केवळ २० मिनिटांत रक्तदान करून प्रमाणपत्र मिळवू शकतो. हे प्रमाणपत्र रक्तदात्याला आणि त्यांच्या कुटुंबाला तीन ते चार तास लांब रांगेत न थांबता मंदिरात तात्काळ व्हीआयपी प्रवेश देते. इतकेच नाही, तर दर्शनानंतर भक्तांना प्रसाद आणि भगवान ओंकारेश्वरांचे एक सुंदर चित्रही दिले जाते..Heritage Tourism: राजवाड्यात राहण्याचं स्वप्न होणार पूर्ण! हेरिटेज हॉटेल्स स्थापणेसाठी सरकार देणार ५ कोटींची सबसिडी, कसा करायचा अर्ज ?.आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या उपक्रमाला भाविकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. खांडवा जिल्हा रुग्णालयाची रक्तपेढी आता दर आठवड्याला अंदाजे १५० युनिट रक्त संकलित करत असून, त्यामुळे पहिल्यांदाच रक्ताचा अतिरिक्त साठा उपलब्ध झाला आहे. सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे, या मोहिमेमुळे एबी-निगेटिव्ह, ओ-निगेटिव्ह, ए-निगेटिव्ह आणि बी-निगेटिव्ह यांसारख्या अत्यंत दुर्मिळ रक्तगटांचाही मोठा साठा जमा झाला आहे..आकडेवारीनुसार, जून महिन्याच्या पहिल्या १५ दिवसांतच संपूर्ण महिन्याभराच्या गरजेपेक्षा जास्त रक्त संकलित झाले. १४ जूनपर्यंत ओंकारेश्वर शिबिरात विक्रमी ४९७ युनिट रक्त संकलित झाले, तर फेब्रुवारीमध्ये योजना सुरू झाली तेव्हा हे प्रमाण केवळ १६८ युनिट होते. रक्तपेढीचे प्रभारी डॉ. अतुल माने यांच्या मते, खांडवा येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाल्यानंतर दरमहा १,२०० युनिट रक्ताची गरज भासू लागली, जी गरज पूर्वी केवळ निम्मीच पूर्ण होत होती. .Jhumka History: प्रत्येक महिलेच्या कानात दिसणाऱ्या झुमक्याचा २३०० वर्षांचा इतिहास माहित आहे का? बरेलीशी काय आहे कनेक्शन ?.या अभिनव तीर्थयात्रा मॉडेलमुळे ही कमतरता पूर्णपणे दूर झाली आहे. डॉ. माने यामागे 'अधिक मास' हे देखील एक प्रमुख कारण असल्याचे सांगतात, कारण या पवित्र महिन्यात दानधर्म करण्याच्या हिंदू श्रद्धेमुळे भाविकांना रक्तदान करण्यास अधिक प्रोत्साहन मिळाले आहे. आता, वाढता साठा हाताळण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयात एक स्वतंत्र रक्तपेढी उभारण्याची योजना आहे..TMC कुणाची? बंडखोर पक्षाच्या नावासह चिन्हावर दावा करणार; शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या वाटेवर ममतांचा पक्ष.भारतातील अनेक प्रमुख मंदिरे गर्दी टाळण्यासाठी व्हीआयपी दर्शनाची तिकिटे विकतात, ज्यावर अनेकदा भाविकांमध्ये त्यांच्या संपत्तीच्या आधारावर भेदभाव केल्याबद्दल टीका केली जाते. खांडवा यांचे "ओंकारेश्वर मॉडेल" देशभरातील इतर तीर्थक्षेत्रांसाठी एक मौल्यवान धडा आहे. श्रद्धेच्या नावावर लोकांना जोडण्याचा हा दृष्टिकोन केवळ व्हीआयपी संस्कृतीबद्दल लोकांच्या धारणा बदलत नाही, तर देशातील रुग्णालयांमधील रक्ताचा तीव्र तुटवडा कायमस्वरूपी दूर करू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.