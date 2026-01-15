देश

Maghmela 2026: चर्चला जातो म्हणून निघालेला करोडपती तरुण माघ मेळ्यात बनला संन्यासी; मोबाईल स्टेटसमुळे आईला कळलं गुपित

उत्तर प्रदेशातील रायबरेली येथील २२ वर्षीय अमर कमल रस्तोगी या तरुणाने संसाराचा त्याग करून संन्यास घेण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला.
Student Becomes monk at Prayagraj Magh Mela

सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशातील रायबरेली येथील २२ वर्षीय अमर कमल रस्तोगी या तरुणाने संसाराचा त्याग करून संन्यास घेण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी रोजी नवीन वर्षाच्या निमित्ताने 'लखनौमधील एका चर्चमध्ये दर्शनासाठी जातो आणि संध्याकाळपर्यंत परततो' असे सांगून तो घराबाहेर पडला होता. मात्र, तो घरी परतलाच नाही आणि त्याचा फोनही बंद झाला.

