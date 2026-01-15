Maghmela 2026: चर्चला जातो म्हणून निघालेला करोडपती तरुण माघ मेळ्यात बनला संन्यासी; मोबाईल स्टेटसमुळे आईला कळलं गुपित

उत्तर प्रदेशातील रायबरेली येथील २२ वर्षीय अमर कमल रस्तोगी या तरुणाने संसाराचा त्याग करून संन्यास घेण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी रोजी नवीन वर्षाच्या निमित्ताने 'लखनौमधील एका चर्चमध्ये दर्शनासाठी जातो आणि संध्याकाळपर्यंत परततो' असे सांगून तो घराबाहेर पडला होता. मात्र, तो घरी परतलाच नाही आणि त्याचा फोनही बंद झाला..मोबाईल स्टेटसमुळे फुटलं गुपितमुलगा घरी न परतल्याने त्याचे वडील नवीन कमल रस्तोगी आणि संपूर्ण कुटुंब काळजीत होते. तीन दिवसांनंतर अमरने आपल्या मोबाईलवर एक स्टेटस ठेवले. त्यावरून तो प्रयागराज येथील माघ मेळ्यात असून त्याने संन्यास घेतला असल्याची माहिती घरच्यांना मिळाली. हे पाहताच त्याची आई सोनी रस्तोगी आणि त्याच्या बहिणी तातडीने प्रयागराजला पोहोचल्या..आईला पाहूनही बदलला नाही निर्णयमाघ मेळ्यात भगवे वस्त्र परिधान केलेल्या आपल्या मुलाला पाहून आईला रडू कोसळले. सुरुवातीला अमरने चक्क आपल्या आईलाच ओळखण्यास नकार दिला. बराच वेळ विनवण्या केल्यानंतर त्याने आईला मिठी मारली, मात्र घरी परतण्यास स्पष्ट नकार दिला. "मी आता सांसारिक जीवनाचा त्याग केला आहे आणि संतांच्या सेवेतच जीवन व्यतीत करणार," असा संकल्प त्याने आपल्या कुटुंबियांना ऐकवला..यशस्वी उद्योजक ते संन्यासी: थक्क करणारा प्रवासअमर कमल रस्तोगी हा केवळ शिकलेलाच नाही, तर एक यशस्वी तरुण होता. रायबरेलीत त्याचे स्वतःचे 'जनसेवा केंद्र' होते. बँकांशी संबंधित कामामुळे त्याचे मोठ्या अधिकाऱ्यांशी उत्तम संबंध होते. महागड्या हॉटेल्समध्ये जेवणे आणि एसी रूममध्ये राहणे ही त्याची सवय होती. त्याने स्वतःच्या हिमतीवर रायबरेलीच्या मुख्य रस्त्यावर दोन चार मजली इमारती उभ्या केल्या होत्या, ज्याची आजची किंमत दीड कोटींहून अधिक आहे. तीन बहिणींचा एकुलता एक भाऊ असल्याने कुटुंबातही त्याचे खूप लाड होत होते..महामंडलेश्वर गोपालदास१ जानेवारी २०२६ रोजी अमर पहिल्यांदाच प्रयागराजला आला होता. संगमाच्या तीरावर पोहोचताच त्याचे मन अचानक 'सनातन' धर्मात रमले. महावीर पूल ओलांडून तो वैष्णव संत महामंडलेश्वर गोपालदास यांच्या संपर्कात आला. तिथे त्याने संन्यास घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. सुरुवातीला संतांनी त्याला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण अमर आपल्या निर्णयावर ठाम राहिला. अखेर त्याचे क्षौरकर्म (मुंडण) करून त्याला संन्यासाची दीक्षा देण्यात आली..आता 'अमर' झाला 'यश्वनी दास'दीक्षा मिळाल्यानंतर अमरचे नाव बदलून आता 'यश्वनी दास' झाले आहे. त्याने आपली सर्व मालमत्ता आणि स्वतः बांधलेली दोन्ही घरे आपल्या आई-वडिलांच्या नावे करून दिली आहेत. पदवीधर शिक्षण घेतलेला हा तरुण आता साध्या सुती वस्त्रात आणि अत्यंत कठीण परिस्थितीत राहून देवाच्या भक्तीत लीन झाला आहे..कुटुंबासाठी मोठा धक्काअमर आता संतांच्या छावणीत राहून सेवाकार्य करत आहे. त्याचे वडील अजूनही या धक्क्यातून सावरलेले नाहीत. आपला तरुण मुलगा पुन्हा कधीतरी घरी परतेल, अशी आशा त्यांना वाटत आहे. दुसरीकडे, त्याची आई जड अंतःकरणाने रायबरेलीला परतली असून आपला मुलगा निर्णय बदलेल, यासाठी देवाकडे प्रार्थना करत आहे. ज्या मुलाने स्वतःच्या मेहनतीने घर उभं केलं, तोच मुलगा आता गवताच्या अंथरुणावर झोपणार आहे, हे पाहून आई-वडील हताश झाले आहेत..प्रयागराजमध्ये दरवर्षी कुंभ किंवा माघ मेळ्याच्या काळात साधू-संतांच्या विचारांनी प्रभावित होऊन अनेक तरुण अशा प्रकारे संन्यास घेतात. गेल्या वर्षी महाकुंभातही अशा अनेक घटना समोर आल्या होत्या, ज्यामुळे पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.