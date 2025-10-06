IAS Indrajeet Singh: कचऱ्याचा ढिगारा ते देशात तिसरी स्वच्छ सिटी, एका IAS अधिकाऱ्याने कसा बदलला लखनौचा चेहरामोहरा ?

लखनौ: एकेकाळी कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांमुळे नाव कुप्रसिद्ध झालेलं शहर. रस्त्यांवर पसारा, नगर निगमची उशिरा मिळणारी पगारं आणि स्वच्छतेबाबत उदासीन नागरिक. कोणी विचारही केला नव्हता की हे शहर देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे स्वच्छ शहर बनेल. पण हे शक्य केलं एका तरुण अधिकाऱ्याने – आयएएस इंद्रजीत सिंह यांनी..पंजाबचा साधा मुलगाइंद्रजीत सिंह यांचा जन्म पंजाबमधील विशालपूर या छोट्याशा गावात झाला. वडील हवाई दलात होते. त्यामुळे त्यांचे बालपण वेगवेगळ्या शहरांत गेले, त्यांचे शालेय शिक्षण तेजपूर, पुणे, पठाणकोट. शिक्षण केंद्रीय विद्यालयातच झाले..लहानपणापासून ते अभ्यासात हुशार. पंजाब युनिव्हर्सिटीमधून बीएससी, मग गुरु नानक देव युनिव्हर्सिटीमधून ‘भौतिकशास्त्रात’ त्यांनी एमएससी केली. वर्गात नेहमी पहिला क्रमांक मिळवणारा मुलगा म्हणून त्यांची ओळख शेवट पर्यंत कायम राहिली..नोकरीतून यूपीएससीकडेशिक्षण पूर्ण झाल्यावर बँकेत प्रोबेशनरी ऑफिसर म्हणून काम सुरू केले. मग म्हैसूरमध्ये सहायक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त झाले. पण मनात एकच ध्यास होता देशासाठी काहीतरी मोठं करायचं. म्हणून त्यांनी यूपीएससी परीक्षेचा निर्णय घेतला. पहिल्या चार प्रयत्नांत यश आलं नाही. पाचव्या प्रयत्नात विषय बदलला – भौतिकशास्त्राऐवजी समाजशास्त्र घेतलं. आणि अखेर २०१६ मध्ये स्वप्न पूर्ण झालं. ते आयएएस अधिकारी झाले..लखनौतला चमत्कार२०२२ मध्ये इंद्रजीत सिंह यांची लखनौचे नगर आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. शहरातील परिस्थिती कठीण होती – कचऱ्याचे डोंगर, अस्ताव्यस्त व्यवस्था यामुळे जनता प्रचंड असमाधानी होती. इंद्रजीत सिंह यांनी मात्र मैदानात उतरून काम सुरू केले. सर्वात आधी शिवरी भागातील कचऱ्याचा डोंगर हटवला. तिथे कचरा प्रक्रिया युनिट सुरू केले. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या १ ते ५ तारखेतच पगार मिळू लागला..घरपट्टी वसुली वाढवली, त्यामुळे आर्थिक स्थिती सुधारली. डिजिटल मॉनिटरिंग, नियमित साफसफाई आणि जनजागृती मोहिमा राबवून नागरिकांना स्वच्छतेच्या मोहिमेत सामील केले.हळूहळू शहर बदलू लागलं. काही वर्षांतच लखनौने ४१ व्या स्थानावरून थेट तिसऱ्या स्थानावर झेप घेतली..साधेपणाचं बळइंद्रजीत सिंह साध्या जीवनशैलीसाठी ओळखले जातात. एका सभेत भाजपच्या नगरसेवकाच्या वक्तव्यामुळे ते संतापले आणि सभागृहातून बाहेर पडले. हा प्रसंग त्यांच्या तत्त्वनिष्ठ आणि कठोर अधिकारी म्हणूनच्या प्रतिमेला बळ देऊन गेला. आज लखनौतील अनेक लोक त्यांच्या कामाबद्दल बोलतात आणि कौतुक करतात..Jairam Ramesh: आर्थिक असमानता हा लोकशाहीवरील हल्ला; जयराम रमेश यांची केंद्रावर टीका.पुढची वाटचाललखनौमधील यशानंतर त्यांना ऊर्जा विभागाचे विशेष सचिव आणि यूपी नेडा तसेच रिन्यूएबल अँड ईव्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली. आता ते हरित ऊर्जा आणि शाश्वत विकासासाठी काम करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.