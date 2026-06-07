देश

Success Story : चूल आणि मूल सोडून उभा केला कोट्यवधींचा 'देहाती' ब्रॅंड! ग्रामीण पर्यटनाचे नवे केंद्र बनतेय हे गाव

उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड (Bundelkhand) म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर केवळ शौर्य, पराक्रम आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष एवढंच चित्र उभं राहतं.
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सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड (Bundelkhand) म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर केवळ शौर्य, पराक्रम आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष एवढंच चित्र उभं राहतं. परंतु, आता याच बुंदेलखंडची ओळख इथल्या ग्रामीण महिला आपल्या जिद्दीच्या आणि उद्योजकतेच्या (Entrepreneurship) जोरावर बदलत आहेत. बांदा (Banda) जिल्ह्यातील बबेरू परिसरातील कुमहेडा गावच्या रहिवासी शिल्पा कुशवाहा (Shilpa Kushwaha) यांनी या बदलाची एक अत्यंत प्रेरणादायी कहाणी लिहिली आहे.

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