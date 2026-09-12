Matcha Drink : इन्स्टाग्रामपासून घराघरांत पोहोचले माचा! ‘हिरव्या माचा’ची देशभरात क्रेझ; गुगल सर्चमध्ये १३०० टक्क्यांची वाढ

नवी दिल्ली - काही वर्षांपूर्वी सोशल मीडियावर आकर्षक दिसणारे हिरवे पेय म्हणून प्रसिद्ध असलेला ‘माचा’ आता भारतीयांच्या घरातही पोहोचला आहे. माचा कसा बनवायचा, त्याची चव कशी असते, याबाबत भारतीयांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. ‘माचा कसा तयार करायचा’ या शोधात गेल्या वर्षभरात तब्बल १३०० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे ‘गुगल ट्रेंड्स’च्या आकडेवारीतून समोर आले आहे..माचा म्हणजे हिरव्या चहाच्या पानांची बारीक केलेली पावडर. नेहमीच्या हिरव्या चहापेक्षा त्यात एक फरक आहे. चहा करताना पाने गाळून टाकली जातात; माचामध्ये मात्र पानांचीच पावडर प्यायली जाते. त्यामुळे पानांमधील अनेक नैसर्गिक घटक शरीराला मिळतात, असा दावा केला जातो. ऑगस्ट २०२६ अखेरची ही आकडेवारी गुगलने जाहीर केली आहे. त्यानुसार ‘माचा’ आणि ‘माचा म्हणजे काय’ या शोधांमध्ये गेल्या वर्षभरात ५० टक्क्यांनी वाढ झाली..ऑगस्टमध्ये ‘माचाची चव कशी असते’ या शोधाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. ‘घराजवळ माचा कुठे मिळेल’ या शोधात दिल्ली पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर गोवा, चंडीगड व कर्नाटकचा क्रमांक लागतो. माचामध्ये फळांचे प्रयोगही वाढले आहेत. ‘मँगो माचा’च्या शोधात २०० टक्के, तर ‘स्ट्रॉबेरी माचा’च्या शोधात ४०० टक्के वाढ झाली आहे. पावसाळ्यात ‘डर्टी माचा’ आणि ‘कोकोनट माचा’ याबाबतही मोठी उत्सुकता दिसून आली..घरी माचा बनविण्याचा ट्रेंडमाचा घरी बनवण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंचीही मागणी वाढली आहे. ‘माचा किट’च्या शोधात वर्षभरात दुप्पट वाढ झाली. ‘माचा व्हिस्क’ आणि ‘माचा बाऊल’ याबाबतही ऑगस्टमध्ये मोठ्या प्रमाणात शोध घेण्यात आला.माचाच्या आरोग्याशी संबंधित माहिती घेण्यातही लोकांना रस आहे. ‘माचा हेल्थ’च्या शोधात १००० टक्के, तर ‘माचा प्रोटीन’च्या शोधात २५०० टक्के वाढ झाली. ‘माचामध्ये कॅफीन असते का?’ या प्रश्नाच्या शोधात ७० टक्के वाढ झाली. माचा आणि कॉफी यातील फरकाबाबतही लोक शोध घेत आहेत. माचाचा प्रभाव आता पेयापुरता राहिलेला नाही. माचा रंगाच्या शूज, फेसवॉश, परफ्यूम, मेणबत्ती आणि इतर सौंदर्यविषयक वस्तूंबाबतही लोकांची उत्सुकता वाढली आहे..उबे, होजिचाचीही चर्चामाचासोबत ‘उबे’ आणि ‘होजिचा’ हे दोन स्वादही सध्या चर्चेत आहेत. उबे हे फिलिपिन्समधील गोड जांभळ्या रंगाचे कंदमूळ आहे. ऑगस्टमध्ये उबे पेयाच्या शोधाने आतापर्यंतची सर्वोच्च पातळी गाठली. ‘उबे माचा’चाही शोध वाढला. होजिचा हा जपानमधील हिरव्या चहाचा एक प्रकार आहे. चहाची पाने भाजून तयार केल्यामुळे त्याला वेगळी चव येते आणि त्यातील कॅफीनचे प्रमाणही तुलनेने कमी असते. मार्चमध्ये होजिचाबाबतचे शोध आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. ऑगस्टमध्ये त्याबाबत पुन्हा मोठी उत्सुकता दिसून आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.