Lucknow: मलाई गिलोरी ते मखमली चाट-पकौडी! नवाबी चवीचा वारसा जपणारा लखनवी जायका का ठरतोय देशात सर्वात सुपरहिट?

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ हे केवळ नवाबांचे शहर म्हणूनच प्रसिद्ध नाही, तर आपल्या समृद्ध खाद्यसंस्कृतीमुळेही देशभरातील खवय्यांचे आवडते ठिकाण बनले आहे. येथील प्रत्येक पदार्थात अवधी पाककलेचा वारसा, सुगंधी मसाल्यांचा वापर आणि पारंपरिक पाककृतींची खासियत अनुभवायला मिळते. जुन्या लखनौच्या गल्ल्यांपासून आधुनिक उपाहारगृहांपर्यंत सर्वत्र अस्सल चवीची परंपरा आजही कायम आहे..कुलचा-निहारीची भन्नाट जोडीलखनौमध्ये कुलचा आणि निहारी हा सर्वाधिक लोकप्रिय खाद्यप्रकार मानला जातो. येथील कुलचे तंदूरमध्ये भाजल्यामुळे बाहेरून कुरकुरीत, तर आतून मऊ राहतात. त्यासोबत दिली जाणारी निहारी मंद आचेवर अनेक तास शिजवली जाते. त्यामुळे मसाल्यांचा स्वाद आणि मांसाचा रस्स्यातील गोडवा अधिक खुलून येतो. जुन्या लखनौमध्ये या पदार्थाचा आस्वाद घेण्यासाठी सकाळपासूनच खवय्यांची गर्दी पाहायला मिळते..अवधी बिर्याणी आणि मऊसर गलावटी कबाबलखनौची अवधी बिर्याणी तिच्या सौम्य मसाल्यांसाठी आणि सुगंधासाठी ओळखली जाते. बासमती तांदूळ, खडे मसाले आणि 'दम' पद्धतीने शिजवण्यामुळे तिची चव इतर बिर्याणींपेक्षा वेगळी ठरते.याशिवाय गलावटी कबाब आणि सींक कबाब हे लखनौचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. गलावटी कबाब इतके मऊ असतात की ते तोंडात टाकताच विरघळतात. रुमाली रोटी किंवा मुघलाई पराठ्यासोबत त्यांची चव अधिक खुलते..राजेशाही मिठाईंची गोड परंपरालखनौची मिष्टान्न परंपराही तितकीच समृद्ध आहे. येथील मलाई गिलोरी, हिवाळ्यात मिळणारा काळ्या गाजराचा हलवा आणि गरमागरम जिलेबी विशेष लोकप्रिय आहेत.या मिठाया पारंपरिक पद्धतीने तयार केल्या जात असल्याने त्यांचा अस्सल स्वाद आजही कायम आहे. अनेक जुन्या मिठाई दुकानांमध्ये पिढ्यानपिढ्या ही परंपरा जपली जात आहे..चटपटीत चाटची वेगळी ओळखलखनौची खाद्यभ्रमंती चाट खाल्ल्याशिवाय पूर्ण होत नाही. आलू टिक्की, पापडी चाट, दहीवडा आणि बताशे हे येथील लोकप्रिय रस्त्यावरील पदार्थ आहेत.विशेष मसाल्यांचा वापर आणि पारंपरिक बनवण्याची पद्धत यामुळे लखनवी चाटला वेगळीच चव प्राप्त होते. त्यामुळे स्थानिकांसह देश-विदेशातील पर्यटकही या पदार्थांचा मनमुराद आस्वाद घेतात.अवधी पाककलेचा वारसा, पारंपरिक पाककृती आणि वैशिष्ट्यपूर्ण चव यामुळे लखनौ आज देशातील सर्वात लोकप्रिय खाद्यपर्यटन स्थळांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.