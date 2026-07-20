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Lucknow: मलाई गिलोरी ते मखमली चाट-पकौडी! नवाबी चवीचा वारसा जपणारा लखनवी जायका का ठरतोय देशात सर्वात सुपरहिट?

Lucknow food: अवधी पाककलेचा नवाबी वारसा, कुलचा-निहारीपासून बिर्याणी, कबाब, चाट आणि राजेशाही मिठाईंपर्यंत लखनवी जायका देशभरच्या खवय्यांना वेड लावतो.
Lucknow's Nawabi Flavours Go Viral: Malai Gilori, Makhmali Chaat and More

Lucknow's Nawabi Flavours Go Viral: Malai Gilori, Makhmali Chaat and More

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ हे केवळ नवाबांचे शहर म्हणूनच प्रसिद्ध नाही, तर आपल्या समृद्ध खाद्यसंस्कृतीमुळेही देशभरातील खवय्यांचे आवडते ठिकाण बनले आहे. येथील प्रत्येक पदार्थात अवधी पाककलेचा वारसा, सुगंधी मसाल्यांचा वापर आणि पारंपरिक पाककृतींची खासियत अनुभवायला मिळते. जुन्या लखनौच्या गल्ल्यांपासून आधुनिक उपाहारगृहांपर्यंत सर्वत्र अस्सल चवीची परंपरा आजही कायम आहे.

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