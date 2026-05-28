Dum Biryani: शाही नव्हे, तर 'मजुरांचे अन्न' होती दम बिर्याणी! १७८४ च्या भीषण दुष्काळात लखनौमध्ये कसा लागला 'दम'चा शोध?

बिर्याणीचे नाव जिभेवर येताच तिच्या सुवास आणि अद्भूत चवीने खवय्यांचे मन तृप्त होते. भारतामध्ये बिर्याणी हा केवळ एक खाद्यपदार्थ नसून, तो लोकांच्या जगण्याचा आणि आवडीचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सच्या आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी तब्बल १८ ते १९ कोटी प्लेट बिर्याणी ऑनलाइन ऑर्डर केली जाते. .रेस्टॉरंटमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन खाल्ली जाणारी आणि घरोघरी बनवली जाणारी बिर्याणी मोजली, तर हा आकडा याहून कुठेतरी मोठा आहे. आज देश-विदेशातील शाही दावतांची शान असलेल्या 'दम बिर्याणी'चा (Dum Biryani) जन्म कोणत्याही राजेशाही स्वयंपाकघरात झाला नसून, एका भीषण दुष्काळात मजुरांचे पोट भरण्याच्या मजबूरीतून झाला होता, यावर कदाचित आजच्या पिढीचा विश्वास बसणार नाही..१७८४ चा अकाल आणि 'बडा इमामबाडा'चा जन्म:या ऐतिहासिक डिशचा इतिहास २४२ वर्षे जुना असून तो थेट उत्तर प्रदेशातील लखनौ (अवध) शहराशी जोडलेला आहे. साल १७८४ मध्ये अवध प्रांतात एक अत्यंत भीषण दुष्काळ पडला होता. रईस लोकापसून ते सर्वसामान्य जनतेपर्यंत सर्वांचेच खाण्याचे हाल सुरू झाले होते..तत्कालीन नवाब आसफ-उद-दौला (Asaf-ud-Daula) यांना आपल्या प्रजेची मदत करायची होती, परंतु अन्न फुकट देऊन किंवा खैरात वाटून प्रजेच्या स्वाभिमानाला ठेस पोहोचवायची नव्हती. यावर उपाय म्हणून त्यांनी लखनौमध्ये प्रसिद्ध 'बडा इमामबाडा' (Bara Imambara) या ऐतिहासिक वास्तूचे बांधकाम सुरू केले, जेणेकरून लोकांना काम मिळेल आणि कामाच्या मोबदल्यात हक्काचे धान्य-अन्न मिळेल. असे म्हटले जाते की, त्या काळात अनेक श्रीमंत लोकही गरिबीमुळे आपली ओळख लपवून रात्रीच्या वेळी येथे मजुरी करायला येत असत..Resource टंचाई आणि 'दम' तंत्रज्ञानाचा शोध:इमामबाड्याच्या बांधकामाच्या वेळी हजारो मजुरांसाठी एकाच वेळी जेवण तयार करण्याचे मोठे आव्हान आचाऱ्यांसमोर होते. वेळ आणि संसाधनांची कमतरता असल्यामुळे आचाऱ्यांनी एक नामी युक्ती शोधून काढली.ते मोठ्या मातीच्या भांड्यांमध्ये (हांडी) मांस, तांदूळ, भाज्या आणि काही उपलब्ध मसाले एकत्र भरून त्या भांड्याचे तोंड गव्हाच्या पिठाच्या लोईने पूर्णपणे बंद (सील) करत असत. त्यानंतर ही भांडी मंद आचेवर ठेवून दिली जायची.अशा प्रकारे अन्न शिजवण्याच्या या पद्धतीला 'दम देणे' (Dum Style) म्हटले गेले. यामुळे भांड्यातील वाफ आतच कोंडली जायची आणि अन्न स्वतःच्याच रसात हळूहळू शिजायचे. कमी मसाल्यांतही हे जेवण अत्यंत चवदार आणि पौष्टिक बनायचे, जेणेकरून दिवसभर कठीण परिश्रम करणाऱ्या मजुरांना सायंकाळी गरम आणि ताजे अन्न मिळावे. हीच त्या काळातील पहिली 'दम बिर्याणी' होती..मजुरांच्या अन्नाचा 'शाही' प्रवास:एक दिवस नवाब आसफ-उद-दौला इमामबाड्याच्या बांधकामाची पाहणी करण्यासाठी आले असता, त्यांना मातीच्या भांड्यांमधून येणारा एक वेगळाच सोंधा आणि लाजवाब सुवास आला. त्यांनी उत्सुकतेपोटी त्या हांडीतील जेवण चाखून पाहिले. तांदूळ आणि मांसाचा तो पहिला घास तोंडात टाकताच नवाब या साध्याशा जेवणाच्या प्रेमात पडले. त्यांनी तात्काळ आपल्या शाही बावर्चीखान्यातील मुख्य आचाऱ्यांना ही पद्धत शिकून घेण्याचा आणि त्यात आणखी सुधारणा करण्याचा आदेश दिला..जेव्हा हा मजुरांचा पुलाव नवाबाच्या शाही स्वयंपाकघरात पोहोचला, तेव्हा राजेशाही थाटानुसार त्यात केशर (Saffron), सुगंधी अत्तर (Kewra/Rose water) आणि दुर्मिळ सुवासिक मसाल्यांची भर घालण्यात आली. यातूनच आज आपण आवडीने खातो त्या जागतिक दर्जाच्या 'लखनवी दम बिर्याणी'चा उदय झाला..आज देखील लखनवी बिर्याणीची ही 'दम' पद्धत जगभरातील शेफ वापरतात. एका भीषण संकटावर आणि भूकेवर मात करण्यासाठी शोधलेले हे साधे तंत्र आज जागतिक खाद्यसंस्कृतीचा एक अनमोल हिरा बनले आहे, हे या डिशचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे.