Video : हॉस्टेलबाहेर पडला नाहीत, तर तुमच्या जीवाचं बरंवाईट होईल; जामीया मिलीयातील विद्यार्थीनीचा आर्त स्वर

नवी दिल्ली : मी इथे लॉचा अभ्यास करते, आज माझा संविधानाचा पेपर होता. पण कालपासून विद्यापीठाची स्थिती बघून आम्ही सगळे घाबरून गेलो आहोत. काल मुलींच्या व मुलांच्या हॉस्टेलमध्ये घुसून आम्हाला बाहेर काढण्यात आले. आम्हाला मारहाण करण्यात आली. मला सांगा अशा वातावरणात मी संविधानाचा अभ्यास का आणि कसा करू असा आर्त स्वर जामीया मिलीयाच्या विद्यापीठातून एका विद्यार्थीनीकडून ऐकू आला.

कालपासून जामीया मिलीया व अलीगढ विद्यापीठात पोलिसांचा लाठीचार्ज सुरू आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (कॅब) संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर होऊन राष्ट्रपतींच्या सहीने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. या कायद्याला ईशान्येकडील राज्यांमधून तीव्र विरोध होत आहे. या कायद्या विरोधातील आंदोलनाची धग दिल्लीला बसली. दक्षिण दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या परिसरात काल कॅब विरोधात हिंसक आंदोलन झाले. जाळपोळ आणि दगडफेकीच्या घटना घडल्या आहेत. यात काही आंदोलनकर्ते तर काही पोलिसही जखमी झाले आहेत.

