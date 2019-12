जामीया इस्लामिया विद्यापीठाबाहेर जाळपोळ, बस पेटवल्या; 'कॅब' विरोधाला हिंसक वळण

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (कॅब) संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर होऊन राष्ट्रपतींच्या सहीने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. या कायद्याला ईशान्येकडील राज्यांमधून तीव्र विरोध होत आहे. आज, या कायद्या विरोधातील आंदोलनाची धग दिल्ली बसली. दिल्लीत दक्षिण दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या परिसरात आज, कॅब विरोधात हिंसक आंदोलन झाले. जाळपोळ आणि दगडफेकीच्या घटना घडल्या आहेत. यात काही आंदोलनकर्ते तर काही पोलिसही जखमी झाले आहेत.

काय घडले?

दिल्लीत गेल्या तीन दिवसांपासून जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ परिसरात आंदोलन सुरू आहे. शुक्रवारी विद्यार्थ्याांच्या आंदोलनात 12 पोलिस जखमी झाले होते. शनिवारपासून या आंदोलनाची धग आणखी वाढली. आंदोलक आणि पोलिस दक्षिण दिल्लीतील न्यू फ्रेंड्स कॉलनीत आमने-सामने आले होते. त्यावेळी आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. तसेच दिल्ली ट्रान्सपोर्टची बस पेटवून दिली. यात एक पोलिस आणि अग्निशमन दलाचे दोन जवान जखमी झाले. यावरून आता आरोप प्रत्यारोपही सुरू झाले आहेत. नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सायमन फारूकी याने पोलिसांवर आरोप केला आहे. आंदोलक शांततेने मथुरा रोडवर आंदोलन करत होते. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना अटकाव केला. त्यामुळे आंदोलक आणि पोलिस यांच्यात चकमक झाली, असा आरोप फारुकी यांनी केलाय.

Delhi: Delhi Transport Corporation (DTC) buses set ablaze by protesters near Bharat Nagar over #CitizenshipAmendmentAct. One fire tender was rushed to the spot. Two firemen also injured. More details awaited. pic.twitter.com/j6vH9tG8O4

