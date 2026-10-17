Food Safety: प्रियागोल्ड बिस्किटांच्या निर्मितीत पशुखाद्याचा अंश? तीन कंपन्यांना FSSAI चा दणका

New Delhi: प्रियागोल्ड बिस्किटांची निर्मिती करणाऱ्या सुप्रिया फूड अँड अॅग्रो कंपनीच्या विरोधात अन्नसुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) कारवाई सुरू केली आहे. बिस्किटाचे उत्पादन करताना वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाच्या नमुन्यामध्ये पशुखाद्याच्या निर्मितीसाठी वापरलेल्या जाणाऱ्या घटकाचा अंश आढळून आल्याचे एफएसएसएआयने म्हटले आहे. याशिवाय डोडला डेअरी आणि यूईआयआर ऑरगॅनिक फूड्स या कंपन्यांवरही कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. 'एक्स'वर केलेल्या पोस्टमध्ये एफएसएसएआयने ही माहिती दिली आहे. .Tukaram Mundhe MPSC News : एमपीएससी पेपरफुटी चौकशी समितीच्या सचिवपदाचे तुकाराम मुंढेंना अधिकृत आदेशच मिळाले नाहीत; मुंढे नेमकं काय म्हणाले?.बिस्किटांची निर्मिती करणाऱ्या सूर्या फूड अँड अॅग्रो कंपनीविरोधात खटल्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय, डोडला डेअरीच्या फुल क्रीम दुधाचा नमुना असुरक्षित आणि दर्जाहीन ठरला असून, यूईआयआर ऑरगॅनिक फूड्सच्या उत्पादनाच्या नमुन्यात कीटकनाशकांचे अवशेष आढळले आहेत. या तिन्ही कंपन्यांविरोधात अन्नसुरक्षा नियमांच्या उल्लंघन केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..Tukaram Mundhe: शाहरुख, अजय आणि टायगरकडून 'एफडीए'च्या नोटीसला उत्तर; तुकाराम मुंढे म्हणाले, "योग्य वेळ आल्यावर...".ग्राहकाने केलेल्या तक्रारीनंतर प्रियागोल्ड बिस्किटांची निर्मिती करणाऱ्या सूर्या फूड अँड अॅग्रो कंपनीच्या कारखान्याची तपासणी करण्यात आली. त्यावेळी मानवी सेवनासाठी नसलेला आणि पशुखाद्यासाठी वापरला जाणारा पदार्थ बिस्किटनिर्मितीत तंतुमय घटक म्हणून वापरला जात असल्याचे आढळले. संबंधित पदार्थाच्या गोण्यांवरही तो पशुखाद्यासाठी असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या तपासणीत कारखान्यातील स्वच्छता, कीड नियंत्रण, कच्च्या मालाची साठवणूक आणि त्याची योग्य विभागणी, कर्मचाऱ्यांची स्वच्छता तसेच उत्पादन केले जात असलेल्या परिसराच्या देखभालीतील त्रुटीही समोर आल्या आहेत, असे एफएसएसएआयने म्हटले आहे. .डोडला डेअरीच्या दुधात काय आढळले?डोडला डेअरीच्या फुल क्रीम दुधाचा नमुना तपासणीसाठी घेण्यात आला होता. सुरुवातीच्या तपासणीत दुधातील स्निग्धांशाचे प्रमाण निर्धारित मानकांपेक्षा कमी असल्याने ते दर्जाहीन ठरवण्यात आले. कंपनीने याविरोधात अपील केल्यानंतर नमुना प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यात आला. प्रयोगशाळेने नमुना असुरक्षित आणि दर्जाहीन असल्याचे स्पष्ट केले. दुधात डिटर्जंट किंवा कास्टिक सोडाची उपस्थिती असल्याचे, तसेच स्निग्धांशाचे प्रमाण निर्धारित किमान मर्यादेपेक्षा कमी असल्याचे प्रयोगशाळेच्या निष्कर्षात नमूद करण्यात आले. त्यानंतर कंपनी आणि उत्पादनाच्या निर्मिती-विक्रीशी संबंधित इतर जबाबदार अन्न व्यावसायिकांविरोधात खटल्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली, असे एफएसएसएआयने नमूद केले आहे..UEIR Organic Foods या कंपनीच्या पिवळ्या मनुक्यांच्या नमुन्यातही कीटकनाशकांचे अवशेष आढळले. या प्रकरणीही अन्नसुरक्षा नियमांच्या उल्लंघनाबद्दल कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे एफएसएसएआयने सांगितले. या तीन प्रकरणांमध्ये उत्पादनाची गुणवत्ता, कच्च्या मालाचा वापर आणि अन्नसुरक्षेच्या निर्धारित नियमांचे पालन याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.