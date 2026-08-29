Everest च्या हिंगच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी! FSSAI च्या तपासणीत सॅम्पल फेल, आणखी एका कंपनीवरही कारवाई

अन्न आणि पेयांची तपासणी करणारी सरकारी संस्था अन्न व औषध प्रशासनाने (FSSAI) एव्हरेस्ट फूड प्रॉडक्ट्सच्या मिश्रित हिंगाच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. ही बंदी पुढील सूचना मिळेपर्यंत कंपनीच्या हिंगाच्या सर्व प्रकारांना लागू राहील. चाचणीत हिंग निर्धारित मानकांची पूर्तता करत नसल्याचे उघड झाल्यानंतर FSSAI ने ही कारवाई केली. अशीच कारवाई दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या हिंग कंपनी, लालजी गोधू अँड कंपनीवरही करण्यात आली आहे..एफएसएसएआयच्या मते, एव्हरेस्ट हिंगाचे नमुने एका सरकारी प्रयोगशाळेत तपासण्यात आले. काही नमुने चुकीच्या लेबलचे आणि निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे आढळले. सर्वात मोठा दोष अल्कोहोलमध्ये विरघळणाऱ्या अर्कामध्ये आढळला. नियमांनुसार, मिश्रित हिंगामध्ये हे प्रमाण किमान ५ टक्के असायला हवे, परंतु एका नमुन्यात ते ० टक्के होते. पिवळ्या हिंगाच्या एका नमुन्यात ३.२९ टक्के, तर काळ्या हिंगाच्या एका नमुन्यात ४.४ टक्के प्रमाण होते, म्हणजेच हे तिन्ही नमुने ५ टक्क्यांच्या मानकापेक्षा कमी होते..Tukaram Mundhe: परदेशात एक नियम, भारतात दुसरा का? तुकाराम मुंढेंनी ग्लोबल फूड कंपन्यांना सुनावलं; नैतिकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित.सोप्या भाषेत सांगायचे तर, बाजारात उपलब्ध असलेले मिश्रित हिंग हे शुद्ध हिंग नसते. त्यात मूळ हिंगासोबत पीठ, स्टार्च आणि इतर घटक मिसळलेले असतात. अल्कोहोलमध्ये विरघळणारा अर्क हे हिंगाच्या वास्तविक प्रमाणाचे मोजमाप आहे. त्याची सांद्रता जितकी कमी, तितके उत्पादनातील मूळ हिंगाचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे, नमुन्यात 0% आढळणे हा एक मोठा दोष मानला जातो..एफएसएसएआयच्या आदेशानुसार, एव्हरेस्टच्या इतर काही उत्पादनांबाबत यापूर्वीही तक्रारी आणि नियामक त्रुटी नोंदवण्यात आल्या आहेत. या आदेशात चिकन मसाला, गरम मसाला आणि एग करी पावडरमधील लेबलिंगमधील विसंगतींचाही उल्लेख आहे. एफएसएसएआयने म्हटले आहे की, वेगवेगळ्या ठिकाणांहून गोळा केलेल्या हिंगाच्या नमुन्यांमध्ये अल्कोहोलिक अर्काचे प्रमाण ५% पेक्षा कमी असल्याचे वारंवार आढळून आले आहे..एफएसएसएआयने कंपनीला या प्रकरणी कृती आराखडा सादर करण्यास सांगितले आहे. कंपनीने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की भविष्यात केवळ स्थापित मानकांचे पालन करणारी उत्पादनेच विकली जातील. प्रतिसाद समाधानकारक नसल्यास किंवा नियमांचे पालन न केल्यास, कंपनीवर पुढील कारवाई केली जाऊ शकते. २०२४ मध्ये, एव्हरेस्टसह काही मसाल्यांच्या ब्रँडच्या उत्पादनांमध्ये एथिलीन ऑक्साईडच्या वापराबाबत हाँगकाँग आणि सिंगापूरमध्ये प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. .यानंतर, भारतातील FSSAI ने देखील मसाल्यांचे नमुने घेऊन तपास सुरू केला. मात्र, सध्याचे प्रकरण वेगळे आहे. यावेळी ही कारवाई हिंगाच्या मानकांशी आणि गुणवत्तेशी संबंधित आहे. एफएसएसएआयने लालजी गोधू अँड कंपनीविरुद्ध तात्काळ बंदी आदेश जारी केला आहे. तपासणीत असे आढळून आले की, कंपनीच्या मिश्रित हिंगाचे नमुने विहित मानकांची पूर्तता करत नाहीत. .MCA च्या किचनला ८७ गुण, तरी FDAची कारवाई; हायकोर्टाने घेतला आक्षेप, ५ लायसन्सवरील निलंबन हटणार.इतकेच नव्हे तर, मिश्रित हिंगाच्या उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या हिंगाच्या विविध प्रकारांमध्ये विहित प्रमाणापेक्षा जास्त स्टार्च आढळून आला आहे. एफएसएसएआयने म्हटले आहे की, ही समस्या वेगवेगळ्या बॅचमध्ये सातत्याने दिसून आली आहे. त्यामुळे, पुढील आदेश येईपर्यंत कंपनीच्या मिश्रित हिंगाची विक्री आणि उत्पादन स्थगित करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.