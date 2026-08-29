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Everest च्या हिंगच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी! FSSAI च्या तपासणीत सॅम्पल फेल, आणखी एका कंपनीवरही कारवाई

FSSAI Bans Everest Hing: भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने दोन कंपन्यांच्या मिश्रित हिंगाच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. या कंपन्यांमध्ये एव्हरेस्ट फूड प्रॉडक्ट्स आणि लालजी गोधू अँड कंपनी यांचा समावेश आहे.
Everest Hing in Trouble as FSSAI Finds Samples Misbranded and Substandard

Everest Hing in Trouble as FSSAI Finds Samples Misbranded and Substandard

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अन्न आणि पेयांची तपासणी करणारी सरकारी संस्था अन्न व औषध प्रशासनाने (FSSAI) एव्हरेस्ट फूड प्रॉडक्ट्सच्या मिश्रित हिंगाच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. ही बंदी पुढील सूचना मिळेपर्यंत कंपनीच्या हिंगाच्या सर्व प्रकारांना लागू राहील. चाचणीत हिंग निर्धारित मानकांची पूर्तता करत नसल्याचे उघड झाल्यानंतर FSSAI ने ही कारवाई केली. अशीच कारवाई दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या हिंग कंपनी, लालजी गोधू अँड कंपनीवरही करण्यात आली आहे.

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