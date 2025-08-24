Rajnath Singh: ‘गगनयान’ हा आत्मनिर्भर भारताच्या प्रवासातील महत्त्वाचा अध्याय: संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह; भारताचे अवकाश संशोधन राष्ट्रीय आकांक्षांचे प्रतिबिंब

नवी दिल्ली: ‘‘आत्मनिर्भर भारताच्या प्रवासात ‘गगनयान’ मोहीम ही एक महत्त्वाचा अध्याय आहे. या मोहिमेसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे शुभांशू शुक्ला आणि या मोहिमेत निवड झालेले अन्य तिघे अंतराळवीर हे देशासाठी मौल्यवान हिऱ्यांप्रमाणे असून ते राष्ट्रीय आकांक्षांची पूर्तता करणारे आहेत,’’ असे प्रतिपादन संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी रविवारी केले. येथील सुब्रतो पार्क येथे हवाई दलाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी गगनयानसाठी निवड करण्यात आलेल्या चार गगनयात्रींचा विशेष सत्कार करण्यात आला. ॲक्सिओम-४ मोहिमेतील शुभांशू शुक्ला यांच्या यशस्वी सहभागाबद्दल या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. .Minister Chhagan Bhujbal: जातनिहाय जनगणनेमुळे न्याय मिळेल : मंत्री छगन भुजबळ; चाळीसगाव येथे फुले स्मारकाचे लोकार्पण.अवकाश हे केवळ संशोधनाचे क्षेत्र म्हणून नव्हे तर, भविष्यातील नवे आर्थिक क्षेत्र, संरक्षण, ऊर्जा आणि मानवी उपयोग अशा विविध दृष्टीने अवकाश क्षेत्राकडे आपण पाहत आहोत, असे सिंह यांनी सांगितले. भारत सातत्याने पृथ्वीच्या पलीकडे अवकाशात झेपावत आहे, असे प्रतिपादनही त्यांनी यावेळी केले. ‘‘आपण चंद्रापासून ते मंगळापर्यंत सर्व ग्रहांचा अभ्यास करत आहोत, आणि आता आपण गगनयान या मोहिमेचीदेखील तयारी पूर्ण होत आली आहे. हे केवळ तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने देखील महत्त्वाचे आहे. या मोहिमेमुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अवकाश संशोधन क्षेत्रातील प्रमुख देशांच्या रांगेत स्थान मिळणार आहे,’’ असे प्रतिपादन सिंह यांनी केले..राजनाथसिंह म्हणाले, भारताचे अवकाश संशोधन क्षेत्र हे केवळ प्रयोगशाळांतील प्रयोग आणि उपग्रहांचे प्रक्षेपण एवढ्यापुरतेच मर्यादित नसून त्यातून देशाच्या आकांक्षा आणि वैश्विक दृष्टिकोन प्रतिबिंबित होतो.भारताच्या अमर्याद इच्छाशक्तीने अवकाश संशोधन क्षेत्रात अत्यंत अवघड कामगिरी करून दाखवली आहे. अंतराळ संशोधन क्षेत्र वेगाने विस्तारत असता भारत मागे राहू शकत नाही. अवकाश क्षेत्र हे आता केवळ लष्करी सामर्थ्य आणि तंत्रज्ञानाचे शक्तिप्रदर्शन करण्यापुरते मर्यादित न राहता मानवी संस्कृतीच्या प्रवासातील नवा टप्पा ठरत आहे..MP Rahul Gandhi: मतचोरी करू देणार नाही; फेरपडताळणीवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा ‘एनडीए’ला इशारा.अंतराळवीरांचा सत्कारभारतीय हवाई दलाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमात ग्रुप कॅप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कॅप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कॅप्टन अंगद प्रताप आणि ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला या गगनयान मोहिमेसाठी निवड करण्यात आलेल्या चार ‘गगनयात्रीं’चा राजनाथसिंह यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.