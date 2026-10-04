Hindu Population Growth : हिंदू तरुणांनी लवकर लग्न करून पाच मुले जन्माला घालावीत; भाजप खासदारच्या वक्तव्याने खळबळ

बडवानी : हिंदू तरुणांनी लवकर विवाह करून कुटुंबवाढीकडे गांभीर्याने पाहावे आणि पाच-पाच मुले जन्माला घालावीत, असे आवाहन भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा मध्य प्रदेशातील खरगोन-बडवानी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार गजेंद्रसिंह पटेल यांनी केले. विविध समुदायांमधील जन्मदरातील बदलांचा संदर्भ देत त्यांनी हिंदू समाजातील तरुणांनी लोकसंख्यावाढीच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त (Gajendra Singh Patel) केली..मध्य प्रदेशातील बडवानी येथे शुक्रवारी रात्री आयोजित कार्यक्रमात बोलताना पटेल यांनी हे विधान केले. एका समुदायाचा जन्मदर 1.9 टक्के, तर दुसऱ्या समुदायाचा जन्मदर 2.9 टक्के असल्याचा दावा त्यांनी केला. 1947 ते 1967 या कालखंडातील परिस्थिती आणि सध्याची परिस्थिती यामध्ये मोठा बदल झाल्याचे सांगत त्यांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील तसेच 2011 च्या जनगणनेतील आकडेवारीचा संदर्भ दिला..पूर्वीच्या काळात चार, पाच, सहा किंवा सात मुले असलेली कुटुंबे सामान्य मानली जात होती. त्या काळात तरुण-तरुणींचे विवाह साधारणतः 20 ते 22 वर्षांच्या वयात होत असत. मात्र, सध्याच्या काळात विवाहाचे वय 30 ते 37 वर्षांपर्यंत वाढले असून अनेक कुटुंबांमध्ये केवळ एकाच मुलाला प्राधान्य दिले जात असल्याचे पटेल यांनी सांगितले..Ladki Bahin September Installment : लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! सप्टेंबरचा हप्ता 'या' दिवशी खात्यात होणार जमा; 1 कोटी 66 लाख महिलांची प्रतीक्षा संपणार.लोकसंख्येतील बदलांचा संदर्भ देत पटेल यांनी हिंदू तरुणांनी या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखावे, लवकर विवाह करावा आणि कुटुंबवाढीकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन केले. हिंदू तरुणांनी पाच मुले जन्माला घालावीत, असेही त्यांनी यावेळी म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.