देश

Hindu Population Growth : हिंदू तरुणांनी लवकर लग्न करून पाच मुले जन्माला घालावीत; भाजप खासदारच्या वक्तव्याने खळबळ

Gajendra Singh Patel's Statement on Hindu Youth : भाजप खासदार गजेंद्रसिंह पटेल यांनी हिंदू तरुणांनी लवकर विवाह करून पाच मुले जन्माला घालावीत, असे आवाहन केले. लोकसंख्या आणि विविध समुदायांच्या जन्मदरातील बदलांचाही त्यांनी उल्लेख केला.
Gajendra Singh Patel statement on Hindu youth

Gajendra Singh Patel statement on Hindu youth

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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बडवानी : हिंदू तरुणांनी लवकर विवाह करून कुटुंबवाढीकडे गांभीर्याने पाहावे आणि पाच-पाच मुले जन्माला घालावीत, असे आवाहन भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा मध्य प्रदेशातील खरगोन-बडवानी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार गजेंद्रसिंह पटेल यांनी केले. विविध समुदायांमधील जन्मदरातील बदलांचा संदर्भ देत त्यांनी हिंदू समाजातील तरुणांनी लोकसंख्यावाढीच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त (Gajendra Singh Patel) केली.

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