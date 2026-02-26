देश

Galgotias University Student Endlife : गलगोटिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्याने संपवले जीवन, वसतिगृहात घेतला गळफास, धक्कादायक कारण समोर

Greater Noida Hostel Death : गलगोटिया विद्यापीठातील बी.टेक प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्याने वसतिगृहात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. घटना ग्रेटर नोएडातील भगतसिंग वसतिगृहात, ग्रेटर नोएडा येथे घडली.विद्यार्थी मूळचा हरियाणातील रेवाडी जिल्ह्यातील रहिवासी होता.
Police officials investigating the hostel room at Galgotias University in Greater Noida after a BTech student was found dead by suicide.

Yashwant Kshirsagar
ग्रेटर नोएडाच्या बीटा २ पोलीस स्टेशन परिसरातील भगतसिंग वसतिगृहात एका बी.टेकच्या विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, त्यांनी मृतदेह फासावरून खाली उतरवला, ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला. त्यानंतर मृताच्या कुटुंबीयांनी मृतदेह ताब्यात घेतला.

