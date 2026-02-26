Galgotias University Student Endlife : गलगोटिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्याने संपवले जीवन, वसतिगृहात घेतला गळफास, धक्कादायक कारण समोर

ग्रेटर नोएडाच्या बीटा २ पोलीस स्टेशन परिसरातील भगतसिंग वसतिगृहात एका बी.टेकच्या विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, त्यांनी मृतदेह फासावरून खाली उतरवला, ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला. त्यानंतर मृताच्या कुटुंबीयांनी मृतदेह ताब्यात घेतला..काय प्रकरण आहे?मिळालेल्या माहितीनुसार, मृताचे नाव गौरव असे आहे, तो मूळचा हरियाणातील रेवाडी जिल्ह्यातील जाटू पोलीस स्टेशन परिसरातील रहिवासी आहे. तो ग्रेटर नोएडातील गलगोटियास विद्यापीठात बी.टेकच्या पहिल्या वर्षाचा विद्यार्थी होता आणि वसतिगृहात राहत होता. तो इतर तीन मित्रांसोबत राहत होता. ते सर्वजण सुट्टीवर गेले होते. तो सध्या वसतिगृहात एकटाच राहत होता. मृत विद्यार्थी अभ्यासात खूप मेहनती होता, परंतु त्याच्या आत्महत्येचे कारण काय आहे याबद्दल इतर विद्यार्थी गोंधळलेले आहेत..आत्महत्येआधी एका मुलीला पाठवला मेसेज बीटा २ पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की घटनेपूर्वी त्या तरुणाने एका मुलीला मोबाईलवर मेसेज पाठवला होता. पण पोलीस सध्या या मेसेजमधील मजकुराची चौकशी करत आहेत. हे प्रकरण प्रेमप्रकरणाशी जोडलेले असल्याचे दिसून येते. पण पोलीस सर्व पैलू तपासत आहेत आणि कॉल डिटेल्स आणि इतर पुरावे तपासत आहेत..Crime: ऑनलाइन गेमिंगच्या व्यसनाने घेतला आणखी एकाचा जीव! यूपीच्या तीन मुलींनंतर अजून एका मुलानं जीवन संपवलं, काय घडलं?.घटनेनंतर, विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाला माहिती देण्यात आली. कुटुंब ग्रेटर नोएडा येथे आले आणि त्याचा मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी त्यांच्या मूळ गावी घेऊन गेले. सध्या कुटुंबाकडून कोणतीही लेखी तक्रार दाखल केलेली नाही. कुटुंबाने भाष्य करण्यास नकार दिला. पण शवविच्छेदन अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतरच मृत्यूचे कारण स्पष्ट होईल. तो अभ्यासाबद्दल खूप चिंतेत होता आणि एक मेहनती विद्यार्थी होता असे सांगितले जात आहे. पोलीस सध्या सर्व बाजूंनी या प्रकरणाचा तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.