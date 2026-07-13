Kanpur Leather : कानपूरच्या लेदर उद्योगासाठी गेमचेंजर! कंबोडियामुळे यूपीच्या निर्यातदारांसमोर खुल्या झाल्या नव्या संधी

उत्तर प्रदेशातील लेदर आणि फुटवेअर उद्योगासाठी दिलासादायक घडामोड समोर आली आहे. कंबोडियासह दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमध्ये भारतीय लेदर उत्पादनांना नवी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, यामुळे कानपूर, आग्रा आणि उन्नावसारख्या प्रमुख लेदर केंद्रांतील निर्यातदारांना मोठी संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. या व्यापारवृद्धीसाठी लवकरच दोन्ही देशांतील उद्योगपती आणि निर्यातदारांची विशेष बैठकही आयोजित करण्यात येणार आहे..आंतरराष्ट्रीय परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्वकंबोडियामध्ये आयोजित कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनॅशनल फुटवेअर असोसिएशन (CIFA) परिषदेत भारतीय शिष्टमंडळाने सहभाग घेतला. जगभरातील लेदर आणि फुटवेअर क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी या परिषदेत उद्योगाच्या भविष्यातील संधी, तंत्रज्ञान आणि सहकार्याच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली.कौन्सिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स (CLE) चे उपाध्यक्ष मुख्तारुल अमीन यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. जागतिक स्तरावर उद्योगातील सहकार्य वाढविणे आणि नवीन बाजारपेठांचा शोध घेणे, हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश होता..भारताकडे वाढते जागतिक आकर्षणपरिषदेदरम्यान भारतीय लेदर, चामड्याच्या वस्तू आणि फुटवेअर उत्पादनांबाबत जागतिक बाजारपेठेत वाढत असलेला विश्वास अधोरेखित करण्यात आला. दर्जेदार उत्पादन, उत्पादन क्षमता आणि निर्यातक्षम उद्योगामुळे भारत एक विश्वासार्ह उत्पादन केंद्र म्हणून पुढे येत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.भारतातील निर्यात वाढविण्यासाठी आणि भारतीय उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौन्सिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स सातत्याने प्रयत्न करत आहे..कंबोडियातील उद्योगांचा अभ्यासकंबोडिया दौऱ्यादरम्यान मुख्तारुल अमीन तेथील प्रमुख लेदर आणि फुटवेअर उत्पादन केंद्रांना भेट देणार आहेत. उत्पादन प्रक्रिया, तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक व्यवस्थेचा अभ्यास करून भारत आणि कंबोडिया यांच्यातील औद्योगिक सहकार्य वाढविण्याच्या शक्यतांचा आढावा घेतला जाणार आहे.याशिवाय, ते कंबोडियातील भारतीय राजदूतांचीही भेट घेणार असून, लेदर आणि फुटवेअर क्षेत्रातील द्विपक्षीय व्यापारवाढ, गुंतवणूक आणि भविष्यातील सहकार्याबाबत चर्चा होणार आहे.या घडामोडींमुळे उत्तर प्रदेशातील कानपूर, आग्रा आणि उन्नाव या प्रमुख लेदर उद्योग केंद्रांना नवीन निर्यात बाजारपेठ उपलब्ध होण्याची शक्यता असून, स्थानिक उद्योग आणि रोजगारालाही त्याचा सकारात्मक फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.