CM Yogi Adityanath : बापू आणि शास्त्रीजींच्या स्वप्नांना साकार करण्यासाठी 'डबल-इंजिन' सरकार कार्यरत, योगी आदित्यनाथ यांनी वाहिली आदरांजली

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखनाथ मंदिरात त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून त्यांना भावपूर्ण आदरांजली वाहिली. बापू आणि शास्त्रीजींच्या स्वप्नांना साकार करण्यासाठी 'डबल-इंजिन' सरकार कार्यरत असल्याचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यावेळी म्हणाले..बापूंचे 'स्वदेशी' स्वप्न झाले 'ODOP' आणि 'मेक इन इंडिया'महात्मा गांधींचे स्मरण करताना मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, गांधींच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्यलढ्यात भारताने जगाला सत्य आणि अहिंसेची शक्ती दाखवून दिली. त्यांच्या विचारांमध्ये 'स्वदेशी' हा महत्त्वाचा भाग होता.आत्मनिर्भरता आणि ODOP:मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आज स्वदेशी संकल्पना केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर जगासाठी एक आदर्श बनली आहे. उत्तर प्रदेशची 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' (ODOP) योजना स्वदेशीच्या याच भावनेतून प्रेरित आहे आणि ती यशस्वी होत आहे..संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी:'चिप्स ते जहाजे' यांपर्यंत भारत आत्मनिर्भर होत आहे. उत्तर प्रदेशातील संरक्षण उत्पादन कॉरिडॉरमध्ये आता ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे, ए.के. रायफल आणि पिस्तूल यांसारखी जागतिक दर्जाची उपकरणे तयार होत आहेत, जे स्वदेशीचे मोठे यश आहे.स्वदेशी मेळावे:स्वदेशीला अधिक चालना देण्यासाठी, दिवाळीपूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय व्यापार शोच्या धर्तीवर 'स्वदेशी मेळावे' आयोजित केले जातील..खादीवर २५ टक्के सूट आणि स्वच्छ भारत मिशनमुख्यमंत्री योगी यांनी आजपासून खादीच्या उत्पादनांवर २५ टक्के सवलत जाहीर केली. दिवाळीत लोकांना खादी आणि इतर स्वदेशी वस्तू भेट म्हणून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यामुळे कारागीरांचा सन्मान होईल, रोजगार वाढेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल.गांधीजींच्या स्वच्छतेवरील आग्रहाचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी 'स्वच्छ भारत मिशन' च्या माध्यमातून या मूल्याला नवी उंची दिली आहे. या मोहिमेतून देशभरात १२ कोटी शौचालये बांधली गेली, ज्यामुळे महिलांना सन्मान मिळाला आणि आरोग्य सुधारले..शास्त्रीजींचे स्मरण: 'जय जवान, जय किसान'लाल बहादूर शास्त्री यांना आदरांजली वाहताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शास्त्रीजी एक अग्रगण्य स्वातंत्र्यसैनिक, सच्चे गांधीवादी आणि आत्मनिर्भरतेचे खंदे समर्थक होते.शक्ती आणि संकल्प: शास्त्रीजींनी 'जय जवान, जय किसान' चा नारा दिला, ज्यामुळे भारत अन्न-आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने अधिक मजबूत झाला. त्याच वेळी, युद्धाची वेळ आल्यास भारत सडेतोड उत्तर देईल, हे शास्त्रीजींनी स्पष्ट केले होते.१९६५ चे युद्ध: त्यांच्या नेतृत्वाखालील १९६५ च्या युद्धात भारताला निर्णायक विजय मिळाला आणि या विजयाने जगासमोर भारताची ताकद सिद्ध झाली.यावेळी त्यांनी विजयादशमीच्या शुभेच्छा देत, सण हे एकता, शांतता आणि सलोख्याची भावना दर्शवतात, असे सांगितले. मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामांचे जीवन आपल्याला नीतिमत्ता, भक्ती आणि सन्मानाचे शाश्वत धडे देत राहील, असे ते म्हणाले..