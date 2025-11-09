देश

Jaipur: गांधीनगर स्थानकाचा पुनर्विकास अंतिम टप्प्यात; केवळ महिलांचे व्यवस्थापन असलेले देशातील पहिले अत्याधुनिक रेल्वे स्थानक

International Amenities and Infrastructure: रेल्वेच्या अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत जयपूरच्या उपनगरीय विभागात गांधीनगर रेल्वे स्थानकाचा आंतरराष्ट्रीय सुविधांसह पुनर्विकास अंतिम टप्प्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
Jaipur

Jaipur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राधिका वळसे-पाटील

जयपूर : रेल्वेच्या अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत जयपूरच्या उपनगरीय विभागात गांधीनगर रेल्वे स्थानकाचा आंतरराष्ट्रीय सुविधांसह पुनर्विकास अंतिम टप्प्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Jaipur
railway
women
Development
Trasport
Infrastructure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com