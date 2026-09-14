देश

Ganesh Chaturthi 2026 : काशीत पेशव्यांनी सुरू केली २२० वर्षांची गणेशपूजा ; काय आहे देशातील दुसऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा इतिहास ?

India’s second public Ganeshotsav in Kashi : काशीत पेशव्यांनी सुरू केलेल्या २२० वर्षांच्या गणेशपूजेपासून लोकमान्य टिळकांच्या प्रेरणेने उभ्या राहिलेल्या देशातील दुसऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सवापर्यंतचा वारसा; मराठी परंपरेतून घडलेले काशी-महाराष्ट्र सांस्कृतिक सेतू
India’s second public Ganeshotsav in Kashi

India’s second public Ganeshotsav in Kashi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

काशी :

शिवनगरी काशी आणि महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक संबंध शतकानुशतके जुना आहे. याच नात्याची झलक काशीतील गणेशोत्सवातही पाहायला मिळते. पेशवे घराण्याने १८०७ मध्ये सुरू केलेल्या गणेशपूजेपासून ते लोकमान्य टिळकांच्या प्रेरणेने १८९८ मध्ये सुरू झालेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवापर्यंत काशीमध्ये मराठी परंपरेने गणपतीची आराधना केली जात आहे.

यंदाही शहरातील ५० हून अधिक पूजा मंडप आणि मंदिरांमध्ये मराठी पद्धतीने गणेशाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे. षोडशोपचार पूजा, दूर्वा अर्पण आणि १५ वेळा ‘ॐ’काराचा उच्चार अशा पारंपरिक पद्धतींनी गणरायाची आराधना केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Peshwa
History
Ganesh Chaturthi celebrations
Ganesh Chaturthi 2026
Marathi News Esakal
www.esakal.com