Ganesh Chaturthi 2026 : काशीत पेशव्यांनी सुरू केली २२० वर्षांची गणेशपूजा ; काय आहे देशातील दुसऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा इतिहास ?

काशी : शिवनगरी काशी आणि महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक संबंध शतकानुशतके जुना आहे. याच नात्याची झलक काशीतील गणेशोत्सवातही पाहायला मिळते. पेशवे घराण्याने १८०७ मध्ये सुरू केलेल्या गणेशपूजेपासून ते लोकमान्य टिळकांच्या प्रेरणेने १८९८ मध्ये सुरू झालेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवापर्यंत काशीमध्ये मराठी परंपरेने गणपतीची आराधना केली जात आहे.यंदाही शहरातील ५० हून अधिक पूजा मंडप आणि मंदिरांमध्ये मराठी पद्धतीने गणेशाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे. षोडशोपचार पूजा, दूर्वा अर्पण आणि १५ वेळा ‘ॐ’काराचा उच्चार अशा पारंपरिक पद्धतींनी गणरायाची आराधना केली जात आहे..पेशव्यांच्या पूजेपासून सुरू झालेली परंपराकाशीतील गणेशोत्सवाच्या इतिहासात पेशवे कुटुंबाचे विशेष स्थान आहे. बाजीराव पेशव्यांचे प्रपौत्र अमृतराव पेशवे यांनी १८०७ मध्ये रामघाटावर ‘अमृत विनायक मुंगा गणेश मंदिरा’ची स्थापना केली. याच ठिकाणी सुरू झालेली गणेशपूजेची परंपरा आजही सुरू आहे. यंदाच्या पूजेत पेशवे कुटुंबातील पुष्कर पेशवे सहभागी झाले.मंदिरातील गणपतीची मूर्ती संगमरवराची असून तिचा रंग मुंग्याच्या पोवळ्यासारखा लालसर आहे. चतुर्भुज, डावीकडे सोंड असलेली आणि मुकुट धारण केलेली ही मूर्ती दोन कमळांच्या पानांवर विराजमान आहे. पारंपरिक महाराष्ट्रीय रेशमी धोतर आणि उपरणे असा मूर्तीचा पोशाख असतो..टिळकांच्या प्रेरणेने काशीत सार्वजनिक गणेशोत्सवइंग्रजांविरोधात जनजागृती आणि समाजसंघटनासाठी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांनी महाराष्ट्रात सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात केली. त्याच प्रेरणेतून १८९८ मध्ये काशीतील ब्रह्माघाट येथील सरदार आंग्रे यांच्या वाड्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू करण्यात आला. हा देशातील दुसरा सार्वजनिक गणेशोत्सव असल्याचे मानले जाते.राजाराम मेहेंदळे, काशीनाथ भागवत, राजाराम टोककर, गणेश थत्ते आणि रामचंद्र गंगाजळी यांच्या पुढाकारातून ‘श्रीकाशी गणेशोत्सव समिती’ स्थापन झाली. या उत्सवाला लोकमान्य टिळकांनी १९२० मध्ये भेट दिली होती. पंडित मदनमोहन मालवीय, स्वामी करपात्री महाराज आणि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांसारख्या मान्यवरांनीही या उत्सवाला उपस्थिती लावली आहे..काशीतील मंडळांमध्ये मराठी परंपरेचा जागरकाशीतील विविध गणेश मंडळांमध्ये यंदाही पारंपरिक पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा केला जात आहे. श्रीकाशी मराठा गणेश उत्सव समितीच्या वतीने ठठेरी बाजारातील शेरवाली कोठी येथे मुंबईच्या लालबागच्या राजाच्या प्रतिरूपाची सहा फुटांची मूर्ती प्रतिष्ठापित करण्यात आली आहे. बाहुबली थीमवर भव्य मंडप उभारण्यात आला आहे.चौखंभा येथील नूतन बालक गणेशोत्सव मंडळात सात दिवसांचा उत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. दूर्वा सहस्रनामार्चन, वसंत पूजा, नारदीय कीर्तन, संगीत संमेलन यांसह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत.अगस्त्यकुंडातील शारदा भवनातील गणेशपूजेलाही ९८ वर्षांची परंपरा आहे. १९२९ मध्ये पंडित गौरीनाथ पाठक यांनी सुरू केलेल्या या पूजेत २१ वनस्पतींच्या माध्यमातून गणेशाची आराधना केली जाते. विशेष म्हणजे येथील मूर्तीचे विसर्जन थेट गंगेत न करता मोठ्या पात्रातील गंगाजलात शास्त्रोक्त पद्धतीने केले जाते..काशीचे रक्षण करणारे ५६ विनायकगणेशोत्सवाच्या निमित्ताने काशीतील गणेश परंपरेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू समोर येतो. स्कंद पुराणातील काशी खंडानुसार काशीच्या सात मंडलांमध्ये आणि आठ दिशांना ५६ विनायकांची स्थापना करण्यात आली आहे. हे विनायक काशीचे आध्यात्मिक रक्षण करतात, अशी धार्मिक मान्यता आहे.काशी विश्वनाथ मंदिराच्या प्रवेशद्वाराजवळील ढुंढिराज गणपती हे ५६ विनायकांचे प्रमुख मानले जातात. त्यांच्या दर्शनानंतर विश्वनाथांचे दर्शन घेतल्यास त्याचे पूर्ण धार्मिक फळ मिळते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे..सोनारपुरा येथील चिंतामणी गणपती अष्टभुजा आणि त्रिनेत्र रूपात असून ते रिद्धी-सिद्धी आणि शुभ-लाभ यांच्यासह विराजमान आहेत. चिंतामुक्तीसाठी भाविक येथे दर्शन घेतात. दुर्गाकुंड येथील दुर्ग विनायक आणि मंडुवाडीह येथील शालकटंकटा विनायक हीदेखील काशीतील महत्त्वाची गणेशस्थळे आहेत.पेशव्यांच्या काळापासून सुरू झालेली पूजा, टिळकांच्या प्रेरणेने उभा राहिलेला सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि ५६ विनायकांची प्राचीन परंपरा यामुळे काशीतील गणेशोत्सव हा महाराष्ट्र आणि उत्तर भारताच्या सांस्कृतिक नात्याचा जिवंत वारसा ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.