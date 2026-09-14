Ganesh Chaturthi 2026: क्रिकेटपटूंचा ‘सुपर सिलेक्टर’ म्हणून प्रसिद्ध खजराना गणपती; दरवर्षी १ इंचाने वाढतो स्वयंभू मूर्तीचा आकार?

मध्य प्रदेशातील इंदूरचे सुमारे ३०० वर्षे जुने खजराना गणेश मंदिर गणेशोत्सवानिमित्त आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे. गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने बाप्पाचा राजेशाही शृंगार करण्यात आला असून, सोने-चांदी, हिरे आणि नवरत्नांच्या दागिन्यांनी गणरायाला सजवण्यात आले आहे. या दागिन्यांची किंमत सुमारे ७ कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात येते. मंदिर परिसरालाही राजमहालासारखे रूप देण्यात आले असून, सजावटीसाठी तब्बल ३०० किलो विदेशी फुलांचा वापर करण्यात आला आहे..गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी बाप्पाच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली. मंदिर प्रशासनाच्या अंदाजानुसार पाच लाखांहून अधिक भाविकांनी गणरायाचे दर्शन घेतले.७ कोटींच्या दागिन्यांनी राजेशाही शृंगारगणेश चतुर्थीनिमित्त खजराना गणपतीला विशेष राजेशाही रूप देण्यात आले आहे. सोन्याचा मुकुट, हिरेजडित हार आणि नवरत्नांचे दागिने अशा अलंकारांनी बाप्पाला सजवण्यात आले आहे. या दागिन्यांचे एकूण मूल्य सुमारे ७ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते.मंदिराची सजावटही यंदा विशेष करण्यात आली आहे. मंदिर परिसराला राजमहालाचा लूक देण्यासाठी देश-विदेशातून आणलेल्या सुमारे ३०० किलो फुलांचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात मंदिराचे रूप अधिकच आकर्षक झाले आहे..क्रिकेटपटूंच्या श्रद्धेचेही केंद्रखजराना गणेश मंदिराला क्रिकेटविश्वात एक वेगळी ओळख मिळाली आहे. ‘क्रिकेटर्सचे सिलेक्टर’ म्हणूनही या गणपतीचा उल्लेख केला जातो. कारकिर्दीतील कठीण काळात अनेक क्रिकेटपटूंनी येथे दर्शन घेतल्याच्या घटना सांगितल्या जातात.या श्रद्धेचा संबंध विशेषतः सुरेश रैना याच्याशी जोडला जातो. २००९ मध्ये भारतीय संघाबाहेर असताना रैनाने इंदूरमध्ये रणजी सामना खेळताना खजराना गणपतीचे दर्शन घेतले होते. त्यानंतर भारतीय संघात त्याची निवड झाली आणि खजराना गणपतीबाबत क्रिकेटविश्वात ही चर्चा अधिक रूढ झाली.यानंतर अजिंक्य रहाणे, के. एल. राहुल आणि युझवेंद्र चहल यांसह अनेक खेळाडूंनी येथे दर्शन घेतल्याचे सांगितले जाते. पार्थिव पटेल, मोहित शर्मा आणि ईश्वर पांडे यांच्याही खजराना गणपतीवरील श्रद्धेच्या कथा सांगितल्या जातात..केवळ क्रिकेटपटूच नव्हे, तर बॉलिवूडमधील अनेक कलाकारही या मंदिरात दर्शनासाठी येतात. अमिताभ बच्चन आणि सारा अली खान यांसारख्या कलाकारांनीही येथे दर्शन घेतले आहे.स्वयंभू मूर्तीबाबतची अनोखी श्रद्धाखजराना गणपतीची सुमारे साडेचार फूट उंच मूर्ती स्वयंभू असल्याची भाविकांची श्रद्धा आहे. विशेष म्हणजे बाप्पाच्या मूर्तीचा आकार दरवर्षी साधारण एक इंचाने वाढतो, अशीही मान्यता येथे प्रचलित आहे.मंदिरातील पुजाऱ्यांच्या माहितीनुसार, गणपतीला दररोज सुमारे एक किलो शुद्ध तूप आणि सिंदूराचा चोला चढवला जातो. वर्षानुवर्षे होणाऱ्या या लेपनामुळे मूर्तीचा आकार वाढताना दिसत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, मूर्ती दरवर्षी एक इंच वाढते ही प्रामुख्याने भाविकांमध्ये असलेली धार्मिक श्रद्धा आहे.अहिल्याबाई होळकरांच्या काळाशी जोडलेला इतिहास, स्वयंभू गणपतीची श्रद्धा, भव्य अलंकार आणि क्रिकेटपटूंपासून बॉलिवूड कलाकारांपर्यंतची श्रद्धा यामुळे खजराना गणेश मंदिराला इंदूरच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक जीवनात विशेष स्थान मिळाले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.