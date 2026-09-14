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Ganesh Chaturthi 2026: क्रिकेटपटूंचा ‘सुपर सिलेक्टर’ म्हणून प्रसिद्ध खजराना गणपती; दरवर्षी १ इंचाने वाढतो स्वयंभू मूर्तीचा आकार?

Ganesh Chaturthi 2026 Khajrana Ganpati : ७ कोटींच्या दागिन्यांनी सजलेला खजराना गणपती, दरवर्षी वाढणाऱ्या स्वयंभू मूर्तीच्या आकाराभोवती श्रद्धेचा सोहळा
Ganesh Chaturthi 2026 Khajrana Ganpati

Ganesh Chaturthi 2026 Khajrana Ganpati

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेशातील इंदूरचे सुमारे ३०० वर्षे जुने खजराना गणेश मंदिर गणेशोत्सवानिमित्त आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे. गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने बाप्पाचा राजेशाही शृंगार करण्यात आला असून, सोने-चांदी, हिरे आणि नवरत्नांच्या दागिन्यांनी गणरायाला सजवण्यात आले आहे. या दागिन्यांची किंमत सुमारे ७ कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात येते. मंदिर परिसरालाही राजमहालासारखे रूप देण्यात आले असून, सजावटीसाठी तब्बल ३०० किलो विदेशी फुलांचा वापर करण्यात आला आहे.

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