Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेसवेने धार्मिक पर्यटन सुस्साट! 5 तीर्थक्षेत्रं झाली थेट कनेक्ट, मोडला प्रवासाचा विक्रम

उत्तर प्रदेशातील दळणवळण क्षेत्रात एक ऐतिहासिक क्रांती झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरदोई येथे 'गंगा एक्सप्रेसवे'चे लोकार्पण केले असून, हा एक्सप्रेसवे केवळ रस्ता नसून उत्तर प्रदेशाच्या आध्यात्मिक आणि आर्थिक प्रगतीची 'लाईफलाईन' ठरणार आहे..पंतप्रधान मोदींनी या ५९४ किलोमीटर लांबीच्या सहा पदरी एक्सप्रेसवेचे उद्घाटन करताना सांगितले की, "आई गंगेच्या नावाने या रस्त्याचे नाव असणे ही एक सुखद अनुभूती आहे. हा मार्ग यूपीच्या विकासाचा नवा अध्याय लिहील.".'या' ५ मोठ्या धार्मिक स्थळांना मिळणार नवी गतीगंगा नदीच्या काठावरून जाणारा हा एक्सप्रेसवे आध्यात्मिक पर्यटनासाठी मैलाचा दगड ठरेल. यामुळे खालील स्थळांवर पोहोचणे सोपे होईल:१. गडमुक्तेश्वर (हापूर): पश्चिम यूपीतील हे महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आता मेरठ आणि दिल्लीकरांच्या अधिक जवळ येईल.२. कल्कि धाम (संभल): या नवीन धार्मिक केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी भाविकांना वेगवान मार्ग मिळाला आहे.३. बेल्हा देवी धाम (प्रतापगड): या शक्तिपीठाचे दर्शन घेण्यासाठी आता प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे.४. नैमिषारण्य (सीतापूर/लखनौ): ८८ हजार ऋषींची तपोभूमी असलेल्या या पवित्र क्षेत्राचा विकास आता वेगाने होईल.५. त्रिवेणी संगम (प्रयागराज): कुंभमेळा आणि संगमासाठी येणाऱ्या भाविकांची वाट आता अधिक सुखकर झाली आहे..स्पिरिचुअल कॉरिडॉर आणि विविध परंपरांचा संगमहा एक्सप्रेसवे केवळ हिंदू तीर्थक्षेत्रांनाच नाही, तर इतर धर्माच्या पवित्र स्थळांनाही जोडतो. महाभारताची भूमी आणि प्रमुख जैन तीर्थक्षेत्र असलेले हस्तिनापूर आता थेट एक्सप्रेसवेने जोडले जाईल.महात्मा बुद्धांच्या उपदेशाचे केंद्र असलेले सारनाथ (वाराणसी) येथे पोहोचण्यासाठी या मार्गाचा मोठा फायदा होईल. प्रयागराज, अयोध्या आणि चित्रकूट या प्रभू रामाशी संबंधित स्थळांना हा एक्सप्रेसवे एका मजबूत साखळीत जोडणार आहे..पंतप्रधानांचा संदेश: "आई गंगेचा आशीर्वाद"पंतप्रधान म्हणाले की, "आई गंगा जशी हजारो वर्षांपासून भारताची जीवनवाहिनी राहिली आहे, तसेच हा गंगा एक्सप्रेसवे आधुनिक प्रगतीची जीवनवाहिनी बनेल. आता काही तासांत तुम्ही बाबा विश्वनाथचे दर्शन घेऊन अयोध्येत रामललाच्या चरणी नतमस्तक होऊ शकाल.".