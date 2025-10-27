UP: मिनी कुंभ'च्या धर्तीवर होणार गढ़मुक्तेश्वर कार्तिक मेळा; सीएम योगींचे कठोर निर्देश, 'सुरक्षा आणि स्वच्छतेला सर्वोच्च प्राधान्य!

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घोषणा केली आहे की, पौराणिक महत्त्व असलेल्या गढ़मुक्तेश्वर येथील कार्तिक मेळा आता 'मिनी कुंभ'च्या धर्तीवर आयोजित केला जाईल. दरवर्षी या मेळ्यात ४० ते ४५ लाख भाविक गंगा नदीच्या किनारी स्नान आणि दीपदानासाठी येतात, त्यामुळे सर्व व्यवस्था वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रविवारी गढ़मुक्तेश्वर येथे कार्तिक मेळ्याची पाहणी केली आणि संबंधित विभागांची आढावा बैठक घेतली. अमरोहा येथील तिगरी मेळ्याच्या तयारीचाही त्यांनी आढावा घेतला..भाविकांची सुरक्षा सर्वोपरीमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, भाविकांची सुरक्षा सर्वोपरी आहे. गंगा घाटांवर एनडीआरएफ (NDRF) आणि एसडीआरएफ (SDRF) पथकांची नेमणूक करण्यात यावी. तसेच, सीसीटीव्ही आणि ड्रोनद्वारे संपूर्ण परिसरावर लक्ष ठेवले जावे. पाण्यात स्नान करताना पोलीस आणि एनडीआरएफचे गस्त वाढवावे. बचाव नौका (Rescue Boats) आणि हेल्पलाइन सेंटरची व्यवस्था करावी. कटान क्षेत्रांमध्ये जलसंपदा विभागाने ड्रेजिंग (Dredging)चे काम लवकर पूर्ण करावे. घाट सुरक्षित करण्यासाठी चेकर प्लेट्स लावाव्यात आणि तात्पुरत्या पुलांची (Pantoon Bridge) तपासणी करावी..स्वच्छता आणि संस्कृतीचे केंद्रमुख्यमंत्री योगी यांनी या मेळ्याला स्वच्छता आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या संदेशाशी जोडण्याचे आवाहन केले.• 'सिंगल युज प्लास्टिक'वर बंदी: एकल-वापर प्लास्टिकवर (Single Use Plastic) पूर्णपणे बंदी लागू करावी. गंगा किनाऱ्यावर सफाई आणि कचरा संकलन व्यवस्था मजबूत करावी.• शौचालये: तात्पुरत्या शौचालयांमध्ये 'झिरो लिक्विड डिस्चार्ज'ची प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.• सांस्कृतिक कार्यक्रम: गढ़मुक्तेश्वरचा हा मेळा आस्था आणि संस्कृतीचा संगम बनेल. रासलीला, कृष्णलीला आणि लोकगायन यांसारख्या कार्यक्रमांनी मेळ्याला अधिक आकर्षक बनवावे..३० ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबरपर्यंत उत्सवयावर्षी ३० ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर या दरम्यान हा मेळा आयोजित केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, या आयोजन हे उत्तर प्रदेशातील आस्था, अध्यात्म आणि सांस्कृतिक वारसाचे जिवंत प्रतीक आहे..इतर महत्त्वाचे निर्देश:भाविकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ नये.अखंडित वीजपुरवठा आणि इलेक्ट्रिक सेफ्टीची काळजी घ्यावी. तात्पुरते रुग्णालय (अस्पताल), सर्पदंशावरील औषध (Anti-Snake Venom) आणि रेबीज प्रतिबंधक लसीची (Anti-Rabies Vaccine) पुरेशी व्यवस्था ठेवावी. 'झिरो डिस्चार्ज'साठी प्रबोधन करावे आणि शासनाच्या योजनांच्या जाहिरातीसाठी फलक लावावेत. वाहतूक कोंडी (Traffic Jam) होऊ नये यासाठी २० ते २५ किलोमीटरच्या परिसरात वाहतूक वळवण्याची योजना (Traffic Diversion Plan) प्रभावीपणे लागू करावी..गोमंतक शैलीतील स्थापत्याविष्कार \n\n.गढ़मुक्तेश्वरचे पौराणिक महत्त्वयापूर्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गंगा नदीचे पूजन केले आणि मेळा परिसरातील घाट व बाजारपेठेची पाहणी केली. पौराणिक मान्यतेनुसार, महाभारताच्या युद्धानंतर युधिष्ठिर, अर्जुन आणि भगवान श्रीकृष्णांनी आपल्या पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी येथे गंगा स्नान केले होते. हेच ते ठिकाण आहे जिथे भगवान परशुरामाने मुक्तेश्वर महादेवाची स्थापना केली होती. स्कंद पुराण आणि महाभारतात याचा उल्लेख 'मोक्ष' (मुक्ती) देणारे तीर्थक्षेत्र म्हणून आढळतो. येथील कार्तिक पौर्णिमेचा मेळा केवळ धार्मिक आस्था नाही, तर सांस्कृतिक परंपरा आणि लोकजीवनाचे प्रतीक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.