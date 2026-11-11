Indian Citizenship Proof : पॅनकार्ड,मतदार ओळखपत्र म्हणजे भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा नाही; उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी केवळ पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र पुरेसे नसल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. ही कागदपत्रे केवळ स्व-घोषणापत्राच्या आधारे आणि कोणत्याही औपचारिक पडताळणीशिवाय जारी केली असतील, तर त्यांना नागरिकत्वाचा ठोस पुरावा मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संबंधित कागदपत्रे ज्या मूळ नोंदींच्या आधारे तयार करण्यात आली आहेत, त्यांची पडताळणी होणेही आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .न्यायमूर्ती कल्याण राय सुराना आणि न्यायमूर्ती सुस्मिता फुकन खाउंड यांच्या खंडपीठाने एका महिलेची याचिका फेटाळताना हे निरीक्षण नोंदवले. या महिलेने फॉरेनर्स ट्रायब्युनलच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायाधिकरणाने तिला २५ मार्च १९७१ नंतर भारतात आलेली परदेशी नागरिक घोषित केले होते..नातेसंबंध आणि वास्तव्याचे पुरावे अपुरेयाचिकाकर्तीने तिचा जन्म २५ एप्रिल १९७७ रोजी आसाममध्ये झाल्याचा दावा केला होता. तसेच, तिचे वडील भारतीय नागरिक असल्याचे सांगत तिने त्यांच्या पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड आणि एनआरसी अर्जाची पावती न्यायालयात सादर केली होती..Video : नागरीकत्व सुधारणा कायद्याच्या समर्थनार्थ परभणीत मोठी फेरी.याशिवाय, १९६६ आणि १९७० मधील मतदार याद्यांमध्ये तिच्या आजी-आजोबांची नावे असल्याचा दाखलाही देण्यात आला. तिच्या वडिलांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढवल्या होत्या, तसेच ते गुवाहाटी महानगरपालिकेचे नगरसेवक म्हणूनही निवडून आले होते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. .मात्र, न्यायालयाने हे पुरावे पुरेसे मानले नाहीत. याचिकाकर्तीला कथित वडील आणि आजी-आजोबांशी असलेले नाते विश्वासार्ह पुराव्यांद्वारे सिद्ध करता आले नाही. तसेच, नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कलम ६ए(२) नुसार आवश्यक असलेले तिच्या पूर्वजांचे आसाममधील सातत्यपूर्ण वास्तव्यही सिद्ध झाले नाही. . पडताळणी आवश्यकन्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यांसारख्या कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकत्वाचा दावा करताना मूळ नोंदी आणि कौटुंबिक संबंधांचे पुरावे सादर करण्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.