देश

Honour Killing : प्रेयसीनं घरी बोलावलं अन् तिच्या कुटुंबीयांनी प्रियकराचे हात-पाय बांधून गोळ्या झाडून केली निर्दयीपणे हत्या

Youth Shot Dead Gaya : गयाजीत प्रेयसीच्या बोलावण्यावरून घराबाहेर पडलेल्या २० वर्षीय संजय यादवची पाय बांधून गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. प्रेमसंबंधातून उद्भवलेल्या या प्रकरणाची पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे.
Bihar Crime News

Bihar Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Bihar Crime News : बिहारच्या गयाजी जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. प्रेमसंबंधातून (Love Affair) झालेल्या वादामुळे २० वर्षीय तरुणाची निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली. मृत तरुणाचे नाव संजय यादव असून तो टिकारी येथील काझी बिघा गावचा रहिवासी होता.

Loading content, please wait...
Bihar
police case
love story
crime marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com