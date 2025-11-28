Honour Killing : प्रेयसीनं घरी बोलावलं अन् तिच्या कुटुंबीयांनी प्रियकराचे हात-पाय बांधून गोळ्या झाडून केली निर्दयीपणे हत्या

Bihar Crime News : बिहारच्या गयाजी जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. प्रेमसंबंधातून (Love Affair) झालेल्या वादामुळे २० वर्षीय तरुणाची निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली. मृत तरुणाचे नाव संजय यादव असून तो टिकारी येथील काझी बिघा गावचा रहिवासी होता..प्रेयसीच्या सांगण्यावरून घरातून बाहेर पडला आणि...गुरुवारी सकाळी संजय हा त्याच्या प्रेयसीच्या बोलावण्यावरून घरातून निघाला. त्यानंतर कोंच पोलिस स्टेशन हद्दीतील दादरेजी–बिजहारा पडीक जागेत दबा धरून बसलेल्या आरोपींनी त्याला पकडले. संजयचे पाय दोरीने बांधून त्याच्या कपाळावर आणि हातावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. गोळीबाराचा आवाज ऐकून आसपासच्या महिलांनी आरडाओरडा केला. आरोपींनी हवेत गोळ्या झाडत घटनास्थळावरून पळ काढला..रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत रुग्णालयात हलवलेसकाळी सुमारे ८.३० वाजता झालेल्या या हल्ल्यानंतर संजयला रक्तबंबाळ अवस्थेत कोंच रुग्णालयात नेण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर त्याला गया एनएमसीएच येथे हलवले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..Tractor Accident : हृदय पिळवटणारी घटना! आईचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटला अन् सख्ख्या बहीण-भावाचा माऊलीच्या डोळ्यादेखत झाला अंत .प्रेमप्रकरणातूनच हत्या?संजयचा भाऊ नवल कुमार याने दिलेल्या माहितीनुसार, त्याचा भाऊ काही दिवसांपूर्वी प्रेयसीसह घरातून पळून गेला होता. दोघांनी लग्न करून सुमारे १५ दिवस वेगळे राहिले होते. मुलगी नंतर घरी परतल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांनी संजय व त्याच्या भावांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या होत्या..एफएसएल टीमची पाहणी, पोलिसांचे छापेघटनेची माहिती मिळताच एफएसएल टीमने घटनास्थळाची तपासणी केली. रक्ताचे नमुने व इतर पुरावे जप्त करण्यात आले. पोलीस उपनिरीक्षक संजय कुमार यांनी सांगितले की, कुटुंबाकडून लेखी तक्रार मिळाल्यानंतर पुढील गुन्हा नोंदवून कारवाई सुरू होईल. ही हत्या प्रेमप्रकरणातील वैमनस्यातून झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संशयित आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विविध ठिकाणी छापेमारी सुरू आहे..कुटुंबीयांची पार्श्वभूमीमृत संजय हा चार भावंडांमध्ये धाकटा होता. त्याचे वडील विनेशी यादव यांचे दादरेजी बाजारात घर आहे, तर मोठा भाऊ त्याच इमारतीत दुचाकी सर्व्हिसिंगचे दुकान चालवतो. संजय देखील वारंवार त्या दुकानात भेट देत असे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.