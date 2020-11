हे बरंय! पठ्ठ्याने सात वर्षांपूर्वी दुकानाचं नाव ठेवलं 'कोरोना'; आता होतोय फायदा

कोट्टायम : 'कोरोना' नावाचा विषाणू आला आणि संपूर्ण जग घायकुतीला आलं. भारतच नव्हे तर संपूर्ण जग बंद करण्याची ताकद या डोळ्यांनाही न दिसणाऱ्या विषाणूने दाखवली. आठ महिन्यांपूर्वी भारतात आलेला हा विषाणू प्रत्येकाला घाबरवून घरी बंदीस्त करणारा ठरला. तेंव्हा त्यावेळी प्रत्येकाच्या तोंडात फक्त कोरोना हाच एक शब्द होता. कोरोना, लॉकडाऊन, क्वारंटाईन हे शब्द हळूहळू परवलीचेच झालेत. जगभरात थैमान घालणाऱ्या हा विषाणू जन्माला यायच्या आधीपासूनच केरळमध्ये सात वर्षांपूर्वी एका व्यक्तीने आपल्या दुकानाचे नाव 'कोरोना' असं ठेवलं होतं.

मात्र, सध्या परिस्थितीच अशी उभी ठाकली आहे की, लोक या नावाशिवाय दुसऱ्या कशाचीच चर्चा करत नाहीयेत. आणि याचाच फायदा या दुकानदाराला होत आहे. दुकानातील सामानाची नव्हे, तर नावाचीच जास्त चर्चा केली जात आहे.

Kerala: George, a Kottayam-based man who named his shop as Corona says more number of people are visiting his shop after the pandemic.

He says, "Corona is a Latin word that means crown. I named my shop Corona 7 years back. The name is working good for my business." (18.11.2020) pic.twitter.com/wNX4PY62nb

— ANI (@ANI) November 18, 2020