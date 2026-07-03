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Ghanta City: जगभरात गाजणारे घंटांचं गाव'! महाभारतातील जरासंधाच्या राजधानीत बनतात स्वित्झर्लंडच्या गायींच्या गळ्यातील घंटा

Jalesar – The World Famous Bell City of Uttar Pradesh: येथे तयार होणाऱ्या GI टॅग प्राप्त पितळी घंटा आणि घुंगरू स्वित्झर्लंडसह अनेक देशांमध्ये निर्यात होतात. ODOP योजनेमुळे या पारंपरिक उद्योगाला नवी ओळख मिळाली आहे.
Ghanta City

Ghanta City

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक शहराची आणि खेड्यांची स्वतःची एक आगळीवेगळी ओळख आहे. कोणी आपल्या मिठायांसाठी प्रसिद्ध आहे, तर कोणी कापड बाजारासाठी. मात्र, यूपीच्या एटा (Etah) जिल्ह्यातील जलेसर (Jalesar) या एका छोट्याशा खेड्याने थेट युरोपपर्यंत आपली खनक पोहोचवली आहे. बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये किंवा वास्तवात आपण जेव्हा स्विर्त्झलँडच्या (Switzerland) आल्हाददायक वातावरणात तेथील सुंदर गायींच्या गळ्यात बांधलेल्या घंट्या पाहतो आणि ऐकतो, तेव्हा त्या स्विर्त्झलँडमध्ये नव्हे, तर उत्तर प्रदेशातील जलेसरमध्ये बनवलेल्या असतात, हे ऐकून कोणालाही आश्चर्य वाटेल. जलेसर हे ठिकाण आज जगभरात 'घुंगरू आणि घंटांचा टाऊन' म्हणून ओळखले जाते. येथे पितळेचे घंटे आणि घंट्या बनवणारे सुमारे ४०० सक्रिय कारखाने आहेत.

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