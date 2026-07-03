Ghanta City: जगभरात गाजणारे घंटांचं गाव'! महाभारतातील जरासंधाच्या राजधानीत बनतात स्वित्झर्लंडच्या गायींच्या गळ्यातील घंटा

उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक शहराची आणि खेड्यांची स्वतःची एक आगळीवेगळी ओळख आहे. कोणी आपल्या मिठायांसाठी प्रसिद्ध आहे, तर कोणी कापड बाजारासाठी. मात्र, यूपीच्या एटा (Etah) जिल्ह्यातील जलेसर (Jalesar) या एका छोट्याशा खेड्याने थेट युरोपपर्यंत आपली खनक पोहोचवली आहे. बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये किंवा वास्तवात आपण जेव्हा स्विर्त्झलँडच्या (Switzerland) आल्हाददायक वातावरणात तेथील सुंदर गायींच्या गळ्यात बांधलेल्या घंट्या पाहतो आणि ऐकतो, तेव्हा त्या स्विर्त्झलँडमध्ये नव्हे, तर उत्तर प्रदेशातील जलेसरमध्ये बनवलेल्या असतात, हे ऐकून कोणालाही आश्चर्य वाटेल. जलेसर हे ठिकाण आज जगभरात 'घुंगरू आणि घंटांचा टाऊन' म्हणून ओळखले जाते. येथे पितळेचे घंटे आणि घंट्या बनवणारे सुमारे ४०० सक्रिय कारखाने आहेत..जलेसरच्या घंट्यांचे अद्वितीय वैशिष्ट्य: 'ॐ' चा नादजलेसरमध्ये बनवले जाणारे घंटे आणि घुंगरू हे संपूर्ण जगात सर्वात उत्कृष्ट दर्जाचे मानले जातात.दिव्य ध्वनी: असे म्हटले जाते की, जलेसरच्या पितळी घंटांना जेव्हा वाजवले जाते, तेव्हा त्यातून 'ॐ' (ओह्म) चा पवित्र आणि स्पष्ट ध्वनी उमटतो. हा वैशिष्ट्यपूर्ण नाद जगातील इतर कोणत्याही भागात बनणाऱ्या घंटांमधून निघत नाही, हेच या मातीचे आणि कारागिरीचे सर्वात मोठे गुपित आहे.जीआय टॅग (GI Tag): या पारंपरिक धातू उत्पादनांची प्राचीनता, मधुर ध्वनी आणि उत्कृष्ट गुणवत्ता लक्षात घेऊन जलेसरच्या घुंगरू व घंटी उद्योगाला केंद्र सरकारकडून मानाचा 'भौगोलिक मानांकन' (GI Tag) मिळाला आहे, ज्यामुळे या कलेची जागतिक पत अधिक मजबूत झाली आहे..९०० अंशांवर तांब्या-जस्ताचा मिलाफ; अशी होते निर्मिती (Manufacturing Process)जलेसरमध्ये घंटे आणि घुंगरू बनवण्याची प्रक्रिया अत्यंत कष्टाची आणि कौशल्याची आहे:१. पितळ तयार करणे: शुद्ध पितळ बनवण्यासाठी तांबे (Copper) आणि जस्त (Zinc) हे दोन धातू एकत्र करून तब्बल ९०० अंश सेल्सिअस तापमानावर भट्टीत वितळवले जातात.२. मातीचे साचे: वितळलेले हे लालभडक पितळ स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या विशेष मातीपासून बनवलेल्या साच्यांमध्ये (Molds) ओतले जाते.३. फिनिशिंग व नक्काशी: पितळ थंड झाल्यावर मातीचा साचा तोडून घंटा बाहेर काढली जाते. त्यानंतर कारागीर हाताने त्याची घिसाई करतात, पॉलिश करतात आणि त्यावर अत्यंत सुंदर नक्षीकाम करून अचूक ध्वनी संतुलन (Sound Tuning) साधतात..Mumbai Heavy Rain : मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; वरळी, दादर, सायन, लोअर परळसह अनेक भाग जलमय, मध्य रेल्वे उशिराने.महाभारताशी जोडलेला इतिहास आणि जागतिक बाजारपेठऐतिहासिक आणि पौराणिक संदर्भांनुसार, प्राचीन काळी जलेसर हे मगधचा राजा जरासंधाची राजधानी होते, ज्याचा उल्लेख महाभारतातही आढळतो. अशा या ऐतिहासिक भूमीतून आज हजारो कारागिरांच्या हाताला रोजगार मिळत आहे..देश-विदेशात प्रचंड मागणी:भारतात: येथे बनणारे घंटे भारतातील उज्जैन, महाराष्ट्र (पुणे, मुंबई), दिल्ली, इंदूर, आग्रा, मथुरा, कानपूर आणि संपूर्ण दक्षिण भारतातील प्रमुख मंदिरांमध्ये पुरवले जातात.परदेशात: भारताबाहेर अमेरिका, ब्रिटन, लंडन, पॅरिस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, सिंगापूर, मलेशिया, कंबोडिया, जॉर्डन, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांसारख्या देशांमध्ये जलेसरच्या उत्पादनांची मोठी निर्यात (Export) होते..उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'एक जिल्हा एक उत्पादन' (ODOP - One District One Product) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमामुळे येथील विणकर आणि कारागिरांना आधुनिक टूलकिट्स, आर्थिक सहाय्य, प्रशिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये हजेरी लावण्याची संधी मिळत आहे. परिणामी, भारतातील या सांस्कृतिक वारशाचा मधुर आवाज आज जगभर पसरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.